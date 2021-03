Schirrmacher als Generalsekretär der WEA installiert

Th. Schirrmacher

GIEßEN - (rl). Der aus Gießen stammende Theologe und Religionswissenschaftler Prof. Thomas Schirrmacher (Bonn) ist als Generalsekretär der Weltweiten Evangelischen Allianz (WEA) eingeführt worden. Die WEA ist der Dachverband von 600 Millionen vor allem theologisch konservativen Protestanten in 129 Ländern, der zweitgrößten christlichen Vereinigung neben der katholischen Kirche. Mit Schirrmacher hat zum ersten Mal ein Deutscher das Amt des WEA-Generalsekretärs inne. Zuvor war der in Gießen aufgewachsene Theologe seit 1999 in verschiedenen Funktionen in der WEA tätig.Er war als Stellvertretender Generalsekretär zuständig für Theologie, Theologische Ausbildung, zwischenkirchliche und interreligiöse Beziehungen, Religionsfreiheit und Forschung. Seine Tätigkeit führte ihn 2017 auch zu Papst Franziskus in den Vatikan. Seine neu gewählten Stellvertreter kommen aus Neuseeland und Singapur.

Der 1960 geborene Schirrmacher besuchte Schulen in Gießen, war doch sein Vater Bernd Schirrmacher von 1969 bis 1985 als Professor für Nachrichtentechnik an der Fachhochschule Gießen tätig. Der Vater war Mitbegründer der August-Hermann-Francke-Schule im Schiffenberger Tal. Thomas Schirrmacher studierte nach dem Abitur Theologie an der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule Basel in der Schweiz, promovierte an der Theologischen Hochschule Kampen/Niederlande. Weitere Studien absolvierte er in den USA sowie in Bonn. Er besitzt mehrere Abschlüsse in verschiedenen Fachrichtungen und eine Reihe von Doktortiteln.

Von 1982 bis 2000 war er Pastor und Co-Pastor von Ortsgemeinden im Raum Bonn und wurde 2015 als bischöflicher Leiter im Dienst der „Communio Messianica“, einer weltweiten Gemeinschaft von Gläubigen mit verschiedenem Glaubenshintergrund, geweiht. Zudem unterrichtete er von 1982 bis 2018 Theologie am Martin Bucer Seminar (Bonn) und von 1983 bis 1989 an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Er ist Verfasser und Herausgeber von etwa 100 Büchern. Übersetzungen liegen in 17 Sprachen vor. Der neue WEA-Generalsekretär ist verheiratet mit der Islamwissenschaftlerin Christine Schirrmacher und hat zwei erwachsene Kinder. Archivfoto: Docter