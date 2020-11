Schlagabtausch zu Baukosten des Gefahrenabwehrzentrums in Gießen

Das Gefahrenabwehrzentrum von Stadt und Landkreis Gießen entsteht derzeit am Stolzenmorgen. Foto: Lemper

GIESSEN - Gegenrede gegen das Gefahrenabwehrzentrum, das derzeit im Gebiet "Am alten Flughafen" entsteht? Nein. Gegenstimmen gegen die Steigerung der Baukosten um rund zehn Prozent? Auch nicht. Trotzdem entwickelte sich die Debatte um das erneut verteuerte Gemeinschaftsprojekt von Stadt und Landkreis Gießen am Donnerstagabend in der Stadtverordnetenversammlung zu einem echten Schlagabtausch. "Selbstverständlich gibt es keine andere Möglichkeit. Wir wollen ein modernes Gefahrenabwehrzentrum. Aber gehen Sie doch von Anfang an ehrlich mit den Menschen um", rief Heiner Geißler in Richtung Magistratsbank. Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler erinnerte daran, dass die Opposition bereits 2015 von Kosten in einem Rahmen zwischen 40 und 50 Millionen ausgegangen war. "Ich weise diese Vorwürfe zurück. Sie unterstellen, dass die Verwaltung schönrechnet, um Mehrheiten zu erreichen", verwahrte sich Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz gegen die Kritik aus den Reihen der Opposition.

Stahlkosten gestiegen

"Ein großes Bauprojekt braucht Zeit", sagte die OB zum Auftakt der Debatte. Sie erinnerte an den Beschluss für das Projekt im Jahr 2014 und daran, dass die Kosten zuletzt 2018 höher geworden waren. "Ja, die Kosten sind gestiegen. Das ist nicht erfreulich", erklärte die Sozialdemokratin. Allerdings habe man sich immer bemüht, gegenzusteuern und etwa die ursprünglichen Pläne abgespeckt. "Aber wenn die Stahlpreise steigen, müssen wir das so hinnehmen", führte die Oberbürgermeisterin aus. Geißler übte scharfe Kritik am Umgang mit den Baukosten. Er warf den verantwortlichen Regierungen vor, nicht ehrlich mit der Öffentlichkeit umgegangen zu sein, während die Opposition frühzeitig auf die realen Kosten für das Projekt hingewiesen habe. "Sie haben sich nicht getraut", meinte Geißler, der die Gründe für die Verteuerung als frühzeitig vorhersehbar beschrieb. "Selbstverständlich werden wir zustimmen. Aber Sie hätten von Anfang an ehrlich mit den Menschen sein sollen. So lacht Sie die Bevölkerung aus", meinte der Fraktionsvorsitzende. Die Kosten für das Gemeinschaftsprojekt seien bewusst niedrig geplant gewesen.

Fraktionsvorsitzender Matthias Riedl von der "Gießener Linken" stimmte Geißler zu. "Auch unsere Fraktion hat die Kostensteigerung vorhergesehen. Es war abzusehen", bewertete Riedl. Zwar handele es sich um eines der größten Investitionsprojekte. Doch was für ein Signal sende die erneute Teuerung in die Bevölkerung, fragte sich der Stadtverordnete. "Es entsteht doch das Bild, dass wir in der Stadtverordnetenversammlung nicht mit Geld umgehen können. Das bestätigt die Bevölkerung und verspielt auf diese Weise Vertrauen", hob der Linke hervor.

Grabe-Bolz verwahrte sich gegen die Vorwürfe und kritisierte die Argumentation mit der ursprünglichen Schätzung der Baukosten in Höhe von rund 22 Millionen Euro. Sie verwies auf den Bau- und Finanzierungsbeschluss von 2017, bei dem man die Kosten auf 28,8 Millionen Euro festgelegt hatte. Mittlerweile geht das Hochbauamt von rund 35 Millionen Euro aus, die sich Stadt und Landkreis teilen. Bei der Abstimmung am Donnerstag stimmten alle Fraktionen für die Aktualisierung des Bau- und Finanzierungsbeschlusses von 2017 und damit die erneute Steigerung der Baukosten.

Angespannte Marktlage

In der Beschlussvorlage verweist das Hochbauamt auf drei Gründe des Generalplaners für die Verteuerung. "Es herrscht eine angespannte Marktlage, welche dadurch dauerhaft verschärft wird, dass weitere Preissteigerungen innerhalb des mitunter 1,5-jährigen Leistungszeitraumes durch die Bieter erwartet und eingepreist wurden", heißt es zunächst. Als weiterer Grund ist der erhöhte Stahlpreis genannt, der "sich aufgrund der Höhe der Stahlmenge in der Ausschreibung der Erweiterten Rohbauarbeiten überproportional auswirkte". Letztlich verweist der Planer auf die augenblickliche Marktlage, die ein hohes Preisniveau zulasse. Innerhalb der Angebotskalkulationen zeigten sich hohe Aufschläge bei Materialeinkauf und Lohnanteil.

Voraussichtlich ab Frühjahr 2022 hat nicht nur die Gießener Berufsfeuerwehr ihr neues Domizil am Stolzenmorgen. Auch Gefahrenabwehr, Zentrale Leitstelle und Feuerwehrtechnisches Zentrum haben dort zukünftig ihr Zuhause. Rund 10 800 Quadratmeter Geschossfläche stehen dann zur Verfügung in dem Gebäude mit Werkstatthof, Übungsbereichen und einer Atemschutzübungsanlage. Von einem baumbewachsenen Vorplatz tritt der Besucher künftig in ein Foyer, das als Schnittstelle der verschiedenen Abteilungen dient. Büros, Schulungsräume sowie Ruhe- und Aufenthaltsräume für die Feuerwehr gehören ebenfalls zu dem Gebäude, in dem beispielsweise auch die Instandhaltung von Atemschutzgeräten erfolgt. Richtfest war im vergangenen September.