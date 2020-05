Schlägerei nach Autokauf in Gießen

Die 35 und 37 Jahre alten Männer mussten sich vor einem Schöffengericht am Amtsgericht verantworten. Foto: Mosel

Giessen. Die Freude über den erworbenen Audi währte nur kurz. "Ich habe bemerkt, dass das Auto sehr viel Öl verliert", rügt der Angeklagte. Den Verkäufer des Gebrauchtwagens habe das allerdings nicht interessiert. Die Wahrnehmungen darüber, was sich rund drei Monate nach dem Geschäft auf einem Parkplatz in der Gießener Weststadt abgespielt hat, driften geradezu auseinander. Fest steht: Nach der Veräußerung des offenbar mangelhaften Fahrzeugs liegen Käufer und Verkäufer im Clinch. Letzterer hält sich inzwischen für das Opfer einer Geiselnahme. So sollen ihn der Käufer und ein ebenfalls angeklagter Bekannter nicht nur gegen seinen Willen festgehalten, sondern auch mit einem Ast zugeschlagen und - mit gezücktem Messer an der Kehle - gedroht haben: "Gib' das Geld wieder her, sonst werden wir Dir den Kopf abschneiden."

Der Rechtsanwalt des als Nebenkläger auftretenden Mannes sieht die Tat aus diesen Gründen gar als so schwerwiegend an, dass er im Vorfeld eine Verweisung an das Landgericht beantragt. Doch stattdessen treffen die Parteien am Dienstag vor dem Amtsgericht aufeinander. Und das zuständige Schöffengericht unter dem Vorsitz von Sonja Robe stellt das Verfahren gegen die - wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung - Angeklagten nach dreistündiger Verhandlung schließlich ein. Als Auflage sollen die beiden Syrer ihrem Landsmann je 600 Euro zahlen. Doch dessen Rechtsbeistand will ein deutlich höheres Schmerzensgeld erstreiten.

Noch nie sind die 35 und 37 Jahre alten Männer, die seit fünf Jahren in Deutschland leben, strafrechtlich in Erscheinung getreten. Dass es am 7. Dezember 2018 in der Nähe der Krofdorfer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen ist, räumen beide ein. Laut Anklage sollen die Familienväter gegen 22 Uhr vor der Wohnung des Autoverkäufers vorgefahren sein, um über die Fahrzeug-Mängel zu sprechen. Als dieser den Kaufpreis von 3500 Euro nicht zurückzahlen wollte, sei er von den Angeklagten zu "einer dunklen Stelle auf dem Parkplatz geleitet" worden, führt Staatsanwalt Alexander Hahn aus. Dort habe der ältere Angeklagte mit einem zehn Zentimeter dicken Ast auf den Verkäufer "eingeschlagen, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen". Dem am Boden liegenden Opfer soll er anschließend in den Finger gebissen und es schließlich mit vorgehaltenem Messer mit dem Tod bedroht haben. Dies bestreiten die Angeklagten allerdings. Mehrmals betont der 35-Jährige, dass eine Eskalation nicht gewollt gewesen sei. Vielmehr habe er den Verkäufer wegen des Auto-Defekts und der versprochenen Garantie zur Rede stellen wollen, da sich dieser über Wochen in Ausreden geflüchtet habe und schwer zu erreichen gewesen sei. Der Bekannte sei "vorsichtshalber" mitgekommen. Vor Ort sei es dann aber der Verkäufer gewesen, der - nachdem man noch eine Spritztour unternommen und zusammen getrunken hatte - eine Bierflasche zerschlagen und mit Schlägen gedroht habe. Nach Vermittlungsversuchen des Bekannten sei der Verkäufer "hochnäsig" und aggressiv geworden, zudem habe er die Familie des Anderen beleidigt und daraufhin eine Ohrfeige kassiert. "Da fing die Problematik an." Der Verkäufer soll daraufhin mit einem Stock auf sie losgegangen sein. "Dann haben wir alle drei geschlagen", gibt der Ältere zu.

Entschuldigung abgelehnt

Mehrfach möchten sich die Angeklagten bei ihrem Landsmann entschuldigen. Doch der wiegelt die Versuche mit einem schmallippigen "Nein" ab. Ein Streifenpolizist, der zuerst am Tatort war, fand ihn damals "halb auf dem Boden liegend" vor. Doch den Sachverhalt zu erfragen, sei "nicht so einfach" gewesen. Der Geschädigte erklärt das mit seinen "schlimmen Verletzungen". Auch drei Tage nach der Tat sei er noch immer "benommen" gewesen, was auch der Grund für die zahlreichen Widersprüche sei. Durch den Schlag auf den Kopf habe er "viele Sachen vergessen". So etwa das gezückte Messer und die Dauer der Tat, die von "ein paar Minuten" bis zu einer halben Stunde reicht. Bei einer Untersuchung im Krankenhaus wurden eine Beule am Kopf, Abschürfungen und Hämatome festgestellt, der Nebenkläger erinnert sich allerdings an eine blutende Platzwunde. Sein Rechtsanwalt, der ein Schmerzensgeld von 5000 Euro für angemessen hält, kündigt an, das Verfahren zivilrechtlich neu aufrollen zu wollen.

Den Audi mit dem Öl-Leck hat der Angeklagte nach der Schlägerei übrigens doch behalten. "Warum überhaupt?", fragt Hahn mit einem Kopfschütteln. Eine Antwort bekommt er nicht.