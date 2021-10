Schlagring und Messer bleiben für Gießener ohne Folgen

"Sprung zurück in die Gesellschaft": Der junge Mann möchte in der Therapie von den Drogen loskommen. Symbolfoto: sebra/Fotolia

GIESSEN - GIESSEN. Dem golden glänzenden Schlagring konnte der junge Mann offenbar nicht widerstehen. Nur, um das verbotene Kampfwerkzeug "in den Schrank zu legen" und sicherlich bisweilen zu bestaunen, habe er ihn irgendwann auf dem Flohmarkt erstanden. Und mit den beiden Messern, die auf seinem Wohnzimmertisch lagen, habe er nur das Amphetamin, das er angeblich auf Anweisung habe verkaufen müssen, in kleine Portionen schneiden wollen. Doch Waffen und Drogen bilden eine "unheilige Allianz", macht Dr. Klaus Bergmann deutlich. Und fügt hinzu: "Das weiß letztlich jeder, der mit Betäubungsmitteln zu tun hat." Denn allein die räumliche Nähe wirkt sich "negativ bei der Strafzumessung aus". Ungeachtet der delikaten Objekte, hatte der 23-Jährige nach einer Fahrzeugkontrolle "die Polizei fast noch gebeten, in seiner Wohnung eine Durchsuchung vorzunehmen". Das brachte ihm letztlich eine Anklage wegen "Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge mit Waffen" ein. Ein schwerwiegendes Delikt, das nicht nur ziemlich weit ausgelegt, sondern auch mit einer Mindeststrafe von fünf Jahren bedroht ist.

"Kann noch gut werden"

Nach drei Verhandlungstagen aber gelangt die Neunte Strafkammer zu der Überzeugung, dass der Gießener die bedrohlichen Gerätschaften gar nicht gegen Menschen habe einsetzen wollen. Aus diesem Grund muss der Angeklagte "nur" wegen gewerbsmäßigen Drogenhandels für zwei Jahre und zehn Monate ins Gefängnis. Zudem ordneten die beiden Berufsrichter und zwei Schöffen seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. "Sie sind jung und haben noch alles vor sich. Das kann also noch gut mit Ihnen werden", gibt der Vorsitzende Richter dem 23-Jährigen mit auf den Weg.

Der Prozess vor dem Landgericht hat unverblümt gezeigt, dass der schüchtern und zurückhaltend wirkende Mann schon seit dem 14. Lebensjahr mit seiner eigenen Sucht kämpfen musste. Die Schule oder gar eine Ausbildung konnte er nicht abschließen. Nach dem Auszug aus der elterlichen Wohnung lebte er von staatlicher Unterstützung in einem völlig verwahrlosten Zuhause in den Tag hinein. Aufräumen, Müll entsorgen oder putzen gehörten nicht zu seinem Alltag. Dafür hatten ihn Amphetamine, Marihuana und Kokain fest im Griff. Aus seiner Abhängigkeit hatten bereits mehrere Vorstrafen resultiert, ehe er im April vergangenen Jahres an der Westanlage von der Polizei angehalten wurde. Schnell war klar, der 23-Jährige besitzt keinen Führerschein und hat vor seinem Ausflug Speed konsumiert. Und obendrein transportierte er ein Tütchen mit rund zehn Gramm Marihuana sowie eine szenetypische Feinwaage. Kurz danach entdeckten die Beamten in seiner Kellerwohnung in Wieseck im Kühlschrank rund 800 Gramm Amphetamin, zwischen dreckigen Klamotten in einem Wäschekorb den Schlagring sowie Verpackungsmaterial und eben jene zwei Messer. "Ich hatte nicht den Eindruck, dass von ihm eine Gefahr ausging", schilderte eine Kommissaranwärterin, die bei der Durchsuchung anwesend war. Trotz der Stichwerkzeuge in Griffnähe. Der Angeklagte habe sich vielmehr "sehr kooperativ" verhalten. "Teilweise tat er mir eigentlich nur leid, wie er so da saß." Nicht zuletzt wegen dieser Aussage zog auch die Neunte Strafkammer den Schluss, dass er nicht gewalttätig sei. "Das kommt auch in den früheren Verurteilungen zum Ausdruck", betont Klaus Bergmann.

"Erste und letzte Chance"

Verteidiger Ramazan Schmidt erklärte zu Prozessbeginn, dass sich der junge Mann in der Pandemie immer mehr zurückgezogen habe, während sich sein Konsum von weichen und harten Rauschmitteln beträchtlich gesteigert habe. Dadurch seien sehr schnell Schulden aufgelaufen. "Mein Mandant hat sich deshalb bereiterklärt, als Bunkerhalter für seine Bezugsquelle zu fungieren." Wenige Tage vor dem Besuch der Fahnder in der vermüllten Bleibe habe ihm sein Lieferant die Ware anvertraut und einige Verkaufsaufträge an andere Abnehmer erteilt. Damit räumt der 23-Jährige den Drogenhandel mehr oder weniger verklausuliert ein. Für den Vorsitzenden aber wird deutlich, dass er sich auf diese Weise nicht mit dem von ihm begangenen Unrecht befasst. "Ein Angeklagter setzt sich erst mit seiner Tat auseinander, wenn er sich hier vor Gericht selbst artikuliert." Angesichts seiner Lebensumstände brauche er "von außen einen festen Halt" - und der werde ihm in der Entzugsklinik gegeben. "Das ist ihre erste und letzte Chance", macht Klaus Bergmann unmissverständlich klar. Der Angeklagte, der noch nie eine Therapie in Angriff genommen hat, könne nun "die Möglichkeit für den Sprung zurück in die Gesellschaft" ergreifen. "Dafür müssen Sie sich jetzt am Riemen reißen."

Staatsanwalt Eugen Schwegler und Verteidiger Ramazan Schmidt kamen zuvor zwar in ihren Plädoyers zu unterschiedlichen rechtlichen Bewertungen des Verbrechens - die übrigen Vorwürfe waren zuvor eingestellt worden - lagen aber mit ihren Strafforderungen nur wenige Monate auseinander. Das Gericht entscheidet sich letztlich für den Mittelweg. Folglich erklären der Anklagevertreter sowie der Rechtsanwalt einmütig Rechtsmittelverzicht. Damit ist das Urteil rechtskräftig und die Suche nach dem stationären Therapieplatz für den 23-Jährigen kann sofort losgehen. Solange bleibt allerdings der Haftbefehl gegen ihn bestehen.