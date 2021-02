"Schlechteste Zeit" für Studienstart an JLU Gießen

Fehlinformation: Im Philosophikum I rauchen wegen Corona seit Semesterbeginn selbst die Köpfe der Studierenden nicht mehr. Archivfoto: Friese

GIESSEN - Einiges hatte sich in den ersten Wochen angesammelt: ein paar Vorlesungsstunden aus der Konserve, einzelne Aufgaben zu den Sprachkursen sowie das Wiederholen ausgewählter Teile des gelernten Stoffes. Da kamen die Weihnachtsferien gerade zur rechten Zeit. "Ich habe wirklich alles gut aufgearbeitet", berichtet die junge Frau mit fröhlicher Stimme. Dadurch wird ihre Erleichterung selbst am Telefon deutlich spürbar. Wenngleich sie bereits seit Beginn des Wintersemesters reichlich Zeit vor dem Computer verbracht und ihr Studium mit viel Energie angepackt hat. "Aber ich habe doch eine Weile gebraucht, mich an alles zu gewöhnen." Dabei waren auch Zweifel aufgekommen, ob die Fächerkombination wirklich passt. Mittlerweile hat die 19-Jährige jedoch das Gefühl, die schwierige Situation ganz gut im Griff zu haben. Wohl vor allem deshalb "spüre ich wieder mehr Motivation". Selbst den anstehenden Prüfungen zum Abschluss ihres ersten Semesters an der Justus-Liebig-Universität (JLU) schaut sie unverzagt entgegen. Allerdings herrscht bei ihr und den Kommilitonen zunehmend Unsicherheit, wie genau die Klausuren ablaufen werden. "Es gibt immer wieder andere Informationen", berichtet die Studienanfängerin. Das sei ziemlich verwirrend, zumal obendrein eine Petition von Studierenden gegen die Abschlusstests in Präsenz läuft.

Die 19-Jährige wohnt in einer Kreisgemeinde und hat in Gießen im vergangenen Sommer ihr Abitur absolviert. Ihren Namen möchte sie nicht öffentlich machen. Zu unsicher ist sie, wie ihre Dozenten womöglich auf ihre persönlichen Schilderungen reagieren. Denn als eine von knapp 7000 Erstsemestern der JLU erzählt sie nun zum dritten Mal von ihren Erfahrungen mit dem Online-Studium. "Getroffen habe ich meine Kommilitonen leider immer noch nicht", bekräftigt sie gleich zu Beginn des Gesprächs mit dem Anzeiger. Ein Besuch der Unibibliothek ist auf die vorlesungsfreie Zeit verschoben und die Mensa "hat ja ohnehin geschlossen". Dafür hat sich die "Ersti" mittlerweile mit einer Kommilitonin zusammengetan, mit der sie sich in der Einführungswoche angefreundet hat. "Wir haben bei ,MS-Teams' eine Lerngruppe installiert und üben nun gemeinsam. Das funktioniert echt gut."

Die beiden haben sich für "ICB" - "Intercultural Communication und Business" - entschieden. Dabei werden zwei Fremdsprachen mit Anteilen der Wirtschaftswissenschaften und des Wirtschaftsrechts verzahnt. Dieser Studiengang stellt eine Erweiterung der "Modernen Fremdsprachen, Kulturen und Wirtschaft" dar und wird im Wintersemester zum ersten Mal angeboten. Etwa 110 junge Leute haben sich nach Informationen der JLU dafür eingeschrieben. Das Aneignen und Vertiefen von gleich zwei Sprachen, die Beschäftigung mit Literatur und Linguistik findet die 19-Jährige überaus spannend. Wenngleich alle Veranstaltungen virtuell stattfinden. "So richtig lieben gelernt habe ich die Wirtschaft noch nicht, aber ich komme jetzt besser damit klar." Vermutlich wäre ihr der Einstieg in dieses neue Fach gemeinsam mit Gleichgesinnten im Hörsaal leichter gefallen. Insgesamt 14 Wochenstunden hat die Studienanfängerin in ihrem ersten Semester belegt und "durchgezogen". Hinzu kamen noch verschiedene Tutorien. "Die sind inzwischen abgeschlossen." Die dadurch gewonnene Zeit nutzt sie nun, um sich auf Prüfungen und Klausuren vorzubereiten. Denn immerhin möchte sie zehn verschiedene Studienleistungen bestehen. Generell gilt: Die Sprachen finden online und sehr flexibel statt, Wirtschaft hingegen in Präsenz mit strengen Vorgaben.

Ganz neu ist für die junge Frau das "Take-Home-Exam", eine schriftliche Aufgabe, die nicht im Hörsaal, sondern zuhause bearbeitet wird. Dabei können die Lehrenden mannigfaltige Varianten anbieten. "Aber viele wissen selbst noch nicht, wie unsere Klausuren aussehen", schildert die Studentin. Und fügt hinzu: "Bei manchen Prüfungen wissen wir noch nicht einmal die genauen Daten." Einige Details aber sind bekannt: "In einem Sprachkurs müssen wir bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Rezension über einen Film oder ein Buch verfassen." Zudem sollen die Seminarteilnehmer ihr Arbeitsheft, in dem sie während der vergangenen Wochen Übungen absolviert haben, zur Kontrolle hochladen. Und schließlich müssen zwei Studierende im Team - wiederum in einem vorgegebenen Zeitraum - ein Quiz erstellen. Aus diesen drei Elementen setzt sich dann die Abschlussnote zusammen.

In einem anderen Modul verknüpft die Prüfung zwei Elemente: eine Online-Klausur sowie einen mündlichen Test via Webex. Für den schriftlichen Teil wird wiederum ein genau definiertes Zeitlimit zwischen Herunterladen der Fragen und Hochladen der Antworten vorgegeben. Natürlich sei den Lehrkräften bewusst, dass die Hochschüler dabei ihre Unterlagen und andere Hilfsmittel benutzen. Das unterstreicht schon der Begriff "Open-Book-Klausur". Doch das dürfe keinesfalls mit "Schummeln" gleichgesetzt werden. "Unsere Dozenten haben gesagt, dass die Aufgaben so konzipiert sein werden, dass wir über die Lösungen selbst nachdenken müssen." Auch wenn die Gefahr naheliegt, dass ein Dritter diese Arbeit verfasst. "Darüber habe ich wirklich noch gar nicht nachgedacht", betont die 19-Jährige. Schließlich möchte sie selbst wissen, wo sie am Ende dieses Semesters fachlich steht. Und das werde sie nur erfahren, wenn sie ihre Prüfungen gemäß den Vorgaben erledigt.

Sorge bereitet der jungen Frau sowieso weniger die inhaltliche Bewältigung der Aufgaben, als vielmehr mögliche technische Probleme. "Ich habe schon Angst, dass die Internetverbindung streikt." Das sei nämlich schon des Öfteren passiert. Zumindest in den Wirtschaftswissenschaften sind derartige Schwierigkeiten ausgeschlossen, da die Klausuren von allen gemeinsam in einem großen Saal geschrieben werden. Jedenfalls nach dem aktuellen Stand. "In einer E-Mail steht, dass diese Prüfungen in Präsenz stattfinden." Und in der nächsten elektronischen Benachrichtigung sei zu lesen, dass doch versucht werden soll, soviel wie möglich virtuell zu organisieren. "Wir wissen gar nicht so recht, ob das dann auch die Wirtschaftsklausuren betrifft." Informationen zu den Uhrzeiten, den Räumen und dem genauen Ablauf fehlten ebenfalls noch. Das führe zwar dazu, dass die Verunsicherung bei ihr und den Kommilitonen zunehme, dennoch ist die 19-Jährige "hin- und hergerissen", ob sie die an der JLU verbreitete Petition gegen Präsenz-Klausuren teilen soll. An ihrer Schule hätten immerhin während des ersten Lockdowns die Abiturprüfungen auch geschrieben werden können. "Ich verstehe trotzdem nicht, wieso wir angesichts der Pandemie mit so vielen anderen Studenten in einem Raum sitzen sollen." Gleichzeitig gebe es sehr strenge Vorgaben zur Kontaktbeschränkung im privaten und öffentlichen Raum. "Wenn kleine Prüfungen online organisiert werden können, müsste das doch auch für die großen zu schaffen sein." Schwierig sei das vor allem für die Mitstudierenden, die weiter weg wohnen und wegen Corona kein Zimmer in Gießen angemietet haben. Viele von ihnen müssten mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, was wiederum wegen des Infektionsgeschehens problematisch sei. Und da die Klausuren vielleicht schon früh morgens angesetzt werden, seien sie gezwungen, eine Übernachtung zu finanzieren. "Das ist eine vertrackte Situation."

Los geht es mit den Tests am 11. Februar und dann sehr eng gestaffelt bis zum 8. März. Eine Prüfung ist bereits jetzt an einem Samstag anberaumt. Zumindest aus diesem Grund sei es positiv, dass ihr Job in einem Bekleidungsgeschäft derzeit auf Eis liegt. "Die Zeit kann ich gut fürs Lernen gebrauchen."

Wenngleich sich die 19-Jährige bemüht, allem auch etwas Gutes abzugewinnen, ist ihr Zwischenfazit nach drei Monaten an der JLU eher durchwachsen: "Das ist wirklich die schlechteste Zeit, um ein Studium zu beginnen." Das Studentenleben sei ihr noch immer ganz unbekannt, es gebe keine persönlichen Kontakte zu anderen "Erstis" und Stunde um Stunde verbringt sie allein zu Hause vor dem Rechner. "Aber immerhin bekomme ich einen gewissen Einblick und lerne, mit dem Studium unter Corona-Bedingungen umzugehen." Denn ob es im Sommersemester anders wird, ist nach wie vor ungewiss.