Schlüssel weg - was nun? - Mieterverein Gießen gibt Tipps

Ist der Schlüssel weg, kann das für Mieter teuer werden. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Wo ist der Wohnungsschlüssel? Wenn er tief in der Tasche ruht, fällt einem ein Stein vom Herzen. Aber manchmal bleibt er auch spurlos verschwunden. "Ist es der Schlüssel zu einer Mietwohnung, kann die Sache teuer werden, wenn eine größere Schließanlage im Haus ausgetauscht werden muss. Man hat ja oft noch einen weiteren Schlüssel und vermeidet deshalb zunächst die Meldung bei der Hausverwaltung oder beim Vermieter. Aber das bittere Ende kommt, wenn beim Auszug nicht alle Schlüssel laut Mietvertrag vorhanden sind", so der Vorsitzende des Mietervereins, Stefan Kaisers, in einer Pressemitteilung.

Einfach den Schlüssel beim Schlüsseldienst nachmachen lassen, das geht nicht. 10 000 Euro und mehr kann der Austausch einer großen Schließanlage schon kosten. Wohl dem, der eine private Haftpflichtversicherung hat. Aber die zahlt in einem solchen Schadensfall nicht immer. Wer nicht das Kleingedruckte der Versicherungsbestimmungen lesen will, klärt mit einem Anruf bei der Versicherung, ob Schlüssel mitversichert sind und wenn ja, zu welcher Eigenbeteiligung. Standardmäßig sind Schlüssel bei vielen Haftpflichtversicherungen nicht mitversichert.

Aber es lohnt sich, dieses Risiko für ein paar Euro mehr im Jahr mit in den Vertrag aufzunehmen - gleiches gilt für Schlüssel oder Zugangskarten am Arbeitsplatz. Generell rät der Mieterverein zu einer privaten Haftpflichtversicherung, da sie vor enormen Schadensrisiken schützt.