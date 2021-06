Schmähgesänge und Flaschenwürfe: Erneut Ärger in Lahnwiesen

Foto: Mosel

GIESSEN - Die Polizei musste am Wochenende erneut an den Lahnwiesen einschreiten. Während sich Feiernde am Univorplatz regelkonform verhalten hätten, sei es dort "trotz starker Polizeipräsenz mit zunehmender Alkoholisierung zu Ruhestörungen und Auseinandersetzungen" gekommen. Wegen Körperverletzung, Handtaschendiebstahl sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz seien mehrere Anzeigen eingeleitet worden. Obendrein erteilten die Beamten zwei Platzverweise, stellten 14 Identitäten fest und nahmen eine Person in Gewahrsam. Rund um das Rugbyfeld hielten sich am Freitag und Samstag "in der Spitze mehrere Hundert Menschen auf". Insbesondere in den frühen Abendstunden seien die meisten friedlich geblieben. Nach Einbruch der Dunkelheit leuchteten die Ordnungshüter den Bereich teils aus und appellierten an die Besitzer von Musikanlagen, die Lautstärke zu reduzieren. Da dies mit steigendem Alkoholpegel nicht mehr gelang, sei das Abspielen von Musik untersagt worden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag soll auch mit Flaschen geworfen worden sein, sodass Menschen verletzt wurden. Etwa 50 Personen seien sehr aggressiv geworden. "Sie sangen Schmählieder gegenüber den Polizei- und Ordnungskräften." Nach mehreren auch handfesten Streitigkeiten seien sie kommunikativ sowie mithilfe von Polizeihunden dazu gebracht worden, den Platz zu verlassen.

Hinweise zu den Flaschenwürfen werden an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 erbeten.