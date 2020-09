Schnäppchen-Center von "Galeria Karstadt Kaufhof" schließt in Gießen

Das Schnäppchen-Center an der Rodheimer Straße schließt Ende Oktober. Foto: Friese

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN (olz). Spätestens am 30. Oktober schließt das Schnäppchen-Center von "Galeria Karstadt Kaufhof" in der Rodheimer Straße. Derzeit läuft die Suche nach einer Nachfolgenutzung für das 14 000 Quadratmeter große Grundstück mit dem 2000 Quadratmeter großen Marktgebäude. "Wir sind in Abstimmungen mit den Eigentümern. Aus Sicht der Stadtplanung gibt es das Bestreben, den Stadteingang dort aufzuwerten", sagt Bürgermeister Peter Neidel im Gespräch mit dieser Zeitung. Auch bauliche Veränderungen seien in dem Bereich möglich, berichtet der zuständige Planungsdezernent.

Gesamtlösung erwünscht

Die Geschichte der gewerblichen Nutzung des Grundstücks reicht weit zurück. Nachdem es zunächst eine Werkstatt und anschließend einen Lebensmittelmarkt beherbergt hatte, stieg Karstadt mit einem Teppichbodencenter und später mit dem Restpostenmarkt dort ein. Er blieb über Jahrzehnte erhalten. Mittlerweile ist das Gebäude in die Jahre gekommen, aber die Eigentümer wollen es erhalten und nach Absprache mit den neuen Mietern ertüchtigen. Grundsätzlich wünscht man sich eine Gesamtlösung für die 14 000 Quadratmeter große Fläche, wobei auch eine dreigeteilte Nutzung von Bestandsgebäude, vorderem Parkplatz - der seit Langem einen Flohmarkt beherbergt - und hinterem Parkplatz denkbar ist. "Planerisch ist die Fläche schon eine Herausforderung", erläutert Neidel. Er verweist unter anderem auf zwei dort befindliche Hochspannungsmasten. Zudem ist auf dem Grundstück an der stark frequentierten Kreuzung von Rodheimer und Heuchelheimer Straße ein Vorfluter für den Hochwasserschutz der "Gummiinsel" untergebracht.

Flohmarkt bleibt vorerst

Zahlreiche Anfragen für die Fläche gibt es bereits, wobei sogenannter innenstadtrelevanter Handel ausgeschlossen ist. Denkbar sind aber Branchen wie unter anderem Baumärkte, Märkte für Senioren oder Ausstellungsflächen eines Autohändlers. Der Flohmarkt, der regelmäßig im vorderen Bereich des Grundstücks stattfindet, bleibt nach Angaben der Eigentümer zumindest mittelfristig an diesem Standort erhalten. "Galeria Karstadt Kaufhof" hat mehrfache Anfragen dieser Zeitung zur Zukunft des Schnäppchen-Marktes nicht beantwortet.