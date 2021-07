Schnelles Internet für Gießener Schulen

Bis Ende 2022 sollen 100 Schulen in Stadt und Kreis Gießen an ein schnelles Glasfasernetz angeschlossen sein. Beim symbolischen Spatenstich waren auch (vorne, ab 2.v.r.): Schuldezernentin Astrid Eibelshäuser, Landrätin Anita Schneider, Theodor-Litt-Schulleiter Michael Brumhard sowie Telekom-Infrastrukturvertriebsleiter Fuat Dalar dabei. Foto: Moor

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - In Zeiten von Homeschooling und Homeoffice ist ein schneller Internetzugang unabdingbar. Der Landkreis Gießen bemüht sich daher seit Jahren darum, die Anbindungen an ein leistungsstarkes Netz voranzubringen. Nun beginnt die dritte Stufe des Breitbandausbaus, in dem ein besonderes Augenmerk auf die hiesigen Schulen gelegt wird.

Zum symbolischen Spatenstich für den Ausbau der Glasfaserversorgung in der Theodor-Litt-Schule konnte Landrätin Anita Schneider unter anderem Hessens Staatsministerin für Digitale Strategie und Entwicklung, Prof. Kristina Sinemus, begrüßen, die per Video zugeschaltet wurde. Sie freue sich, dass ein wichtiges Ziel vorangebracht werde: Den Anschluss nahezu aller Schulen im Land an schnelles Internet bis Ende 2022 - die Glasfaserleitung sei ein wichtiger Beitrag, um die Teilhabe an digitaler Bildung zu ermöglichen.

Bislang seien 98 Prozent aller Haushalte und Unternehmen im Landkreis an schnelles Netz angeschlossen, doch wolle man dort nicht stehen bleiben, erklärte Schneider. Die Ausschreibung für die aktuelle, dritte Ausbaustufe sei ein "hartes Unterfangen" gewesen, welche sich über mehr als zwei Jahre hingezogen habe. Wie schon bei den ersten beiden Stufen sei die Vergabe an die Telekom erfolgt, die bis zum Ende des nächsten Jahres insgesamt 100 Schulen in Stadt und Land an das Glasfasernetz anschließen werde, kündigte die Landrätin an; zudem wird es "Nachverdichtungen" geben, um auch die noch nicht mit Breitband versorgten Haushalte im Landkreis zu verbinden. Gerade angesichts der letzten knapp anderthalb Jahre liege die Priorität aber auf den Schulen, betonte Schneider.

20 Schulen werden in einem ersten Bauabschnitt bis zum Ende dieses Jahres mit Glasfaserkabel bis ins Haus ausgestattet, nachdem der Anschluss bisher lediglich bis zu Kabelverzweigern führte und die Daten auf den letzten Metern über Kupferkabel übertragen wurden. Die Investitionskosten von rund 26 Millionen Euro werden zu 50 Prozent vom Bund und 40 Prozent vom Land Hessen finanziert; am Ende der Maßnahmen sollen rund 35 000 Schülerinnen und Schüler von schnellerem Internet profitieren. Parallel zur Ausbaustufe III wird gerade an einem Masterplan für eine vierte Stufe gearbeitet, welcher neben dem flächendeckenden Ausbau von Glasfaseranschlussnetzen für jeden Haushalt auch eine Weiterentwicklung der Mobilfunkinfrastruktur vorsieht. "Dieser Tag wird von den Schulen sehnsüchtig erwartet", verkündete Stadträtin und Schuldezernentin Astrid Eibelshäuser, dass acht Schulen in der Stadt unter jenen sind, die schon in diesem Jahr den Glasfaseranschluss erhalten: Herderschule, Liebigschule, Landgraf-Ludwigs-Gymnasium, Alexander-von-Humboldt-Schule, Georg-Büchner- und Pestalozzischule sowie Aliceschule und Theodor-Litt-Schule. Der Schulleiter der Letzteren, Michael Brumhard, traute "seinen Ohren kaum, dass das endlich Wirklichkeit wird" - vor 15 Jahren sei er Schulleiter geworden, seitdem träume er vom Glasfaseranschluss. Da kein Gewerk mehr ohne Informationstechnik auskomme, sei dieser auch für berufliche Schulen immer wichtiger geworden. Fuat Dalar, Leiter Infrastrukturvertrieb bei der Telekom, versprach, dass man zügig mit den Begehungen beginnen werde.

Landrätin Schneider hatte noch eine weitere gute Neuigkeit zu verkünden: Am Donnerstag ist der Landkreis Gießen, als einziger in Hessen, in die dritte Staffel des Bundesprogramms "Smart Cities" aufgenommen worden, welches Förderung für den Ausbau der Digitalisierung im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung vergibt, und Stadt und Kreis Gießen als attraktiven Standort für Menschen und Firmen voranbringen soll.