Schnellladestation für E-Autos

GIESSEN - Fastned, das europäische Schnellladenetzwerk für Elektrofahrzeuge, hat eine Schnellladestation am Rewe Center an der Ferniestraße/ Ecke Schiffenberger Weg eröffnet. Die neue Ladestation ist die erste einer Reihe von Rewe-Standorten, die Fastned im Laufe des kommenden Jahres eröffnen will. Durch die Kombination aus Laden und Einkaufen verbessern Fastned und Rewe die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland.

Fastned hat sich auf den Bau und Betrieb von Schnellladestationen an verkehrsgünstigen Standorten entlang Autobahnen und in Städten in ganz Europa spezialisiert. An den Stationen können Fahrer ihr Elektrofahrzeug mit Energie aus erneuerbaren Quellen aufladen. Seit seiner Gründung 2012 hat das niederländische Unternehmen mit Sitz in Amsterdam 130 nachhaltige Schnellladestationen in den Niederlanden, Deutschland, Großbritannien und Belgien errichtet. Fastned ist an der Euronext Amsterdam notiert.

Die Partnerschaft mit Rewe Region Mitte ermöglicht es Autofahrern, das Einkaufen und Aufladen ihres Fahrzeugs bequem zu kombinieren. Jede Station ist so konzipiert, dass sie die Umwelt so wenig wie möglich belastet, wobei nach Möglichkeit nachhaltig beschaffte und zertifizierte Materialien verwendet werden.

Die Kooperation steht im Einklang mit den Plänen von Rewe, nachhaltige Supermärkte zu bauen, den Energieverbrauch zu reduzieren und die Produktpalette grüner und nachhaltiger zu gestalten, sowie mit dem Ziel von Fastned, ein europäisches Schnellladenetzwerk aufzubauen, das Elektrofahrzeuge mit 100 Prozent nachhaltiger Energie versorgt. Die Partnerschaft wird die Verfügbarkeit von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge verbessern. Dies ist vor allem wegen der wachsenden Anzahl von vollelektrischen Fahrzeugen auf deutschen Straßen relevant. Deren Anteil an allen neu zugelassenen Autos in Deutschland steigt rapide an und erreichte 10 Prouzent im November 2020.

Stefan Haja, Expansionsleiter Rewe Region Mitte: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit. So wird der Besuch am Rewe Center zu einem bequemen und nachhaltigen Einkaufserlebnis." Michiel Langezaal, CEO Fastned: "Wir freuen uns darauf, in Zukunft weitere Schnellladestationen an Rewe Märkten zu eröffnen und somit den Übergang zu einer nachhaltigen Mobilität zu beschleunigen."

Der Parkplatz ist rund um die Uhr erreichbar und mit acht dedizierten Ladeplätzen mit je einer 50 kW-Ladesäule ausgestattet. Jede Ladesäule wird sowohl CCS- als auch CHAdeMO-Anschluss haben. Diese Station ermöglicht ein bis zu 20-mal schnelleres Laden als an der Wallbox zu Hause oder am Parkplatz am Straßenrand. Während eines regulären Einkaufs können die meisten E-Fahrzeuge bis zu 150 Kilometer zusätzliche Reichweite laden.

Für die Abrechnung der Ladevorgänge gibt es eine Vielzahl von Zahlungsoptionen.