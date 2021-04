Schnelltests "in optimaler Lage" im Seltersweg in Gießen

Viel Platz für Schnelltests (v.l.): Christian Betz (DRK), Markus Pfeffer (BID), Dominik Hahn (DRK) und Laura Ahlke (DRK). Foto: Friese

GIESSEN - Im Dezember noch herrschte hier das absolute Chaos. Beim Räumungsverkauf im Schuhgeschäft "CCC" im Seltersweg musste die Ordnungspolizei wegen aggressivem Kundenverhalten und Menschenansammlungen einschreiten. Seitdem jedoch ist es in den ungenutzten Geschäftsräumen, die sich nahe dem "E-Klo" befinden, sehr ruhig gewesen. Dutzende von leeren Regalen und Ständern warten darauf, mit Waren gefüllt zu werden. Kommende Woche hat die Einsamkeit ein Ende: Der Händlerverbund BID Seltersweg möchte hier gemeinsam mit dem DRK-Kreisverband Marburg-Gießen ein weiteres Corona-Schnelltestzentrum eröffnen - "in optimaler Lage am Eingang zur Fußgängerzone", wie BID-Geschäftsführer Markus Pfeffer bei der Vorstellung der Pläne am Donnerstag betonte. Das kostenlose Angebot richtet sich sowohl an Kunden der gesamten Innenstadt als auch Beschäftigte im Einzelhandel.

"Nur zwei bis drei Minuten"

"Pro Stunde können 120 bis 150 Tests gemacht werden", erläuterte der hauptamtliche DRK-Vorstand Christian Betz. Erst mal seien "zwei Teststraßen" geplant, eine dritte könne bald hinzukommen. Die Räumlichkeiten im Erdgeschoss mit einer Fläche von circa 1100 Quadratmetern, die vom Eigentümer zur Verfügung gestellt werden, bieten ausreichend Platz, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Speziell geschultes Personal - laut Betz hat das DRK schon etwa 100 Personen für die Einsätze in heimischen Testzentren qualifiziert - wird die Schnelltests eines mit dem Gesundheitsamt abgesprochenen und bewährten Herstellers per Nasenabstrich durchführen. Das dauere jeweils "nur zwei bis drei Minuten". 20 bis maximal 30 Minuten später erfahre der Getestete das Resultat per Nachricht auf sein Handy oder Smartphone. Sollte es positiv sein, wird derjenige sofort angerufen, um gleich noch "priorisiert" einen PCR-Test vorzunehmen. Da das DRK eng mit dem Gesundheitsamt zusammenarbeite, seien die Abläufe, wie etwa die Ermittlung von Kontaktpersonen, eingespielt, machte Betz deutlich.

Um für einen Schnelltest im Seltersweg vorbeikommen zu dürfen, gilt auch hier, sich zunächst für einen Termin anzumelden, online auf der Homepage www.testzentrum-drk.de oder telefonisch unter 0641/35098666. Daraufhin erhält man einen persönlichen QR-Code, der per Smartphone oder ausgedruckt im Testzentrum eingescannt werden muss. Zudem ist ein Lichtbilddokument wie etwa der Personalausweis vorzuzeigen. "Bei einem negativen Testergebnis werden die Daten sofort gelöscht", erklärte Pfeffer das weitere Vorgehen. Die Gültigkeit des Tests beträgt 24 Stunden. Geöffnet hat das neue Testcenter von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr.

Darüber hinaus planen die Organisatoren, bestimmte Zeitfenster, englisch "timeslots" genannt, einzurichten, "in denen man ohne Termin zum Test vorbeikommen kann", ergänzte der BID-Geschäftsführer. Solche zeitlichen Fenster sollen ebenso ausschließlich für Mitarbeiter im Einzelhandel - von denen es laut Pfeffer in der Gießener Innenstadt immerhin ganze 1350 gibt, davon 30 Prozent geringfügig beschäftigt - geschaffen werden. Hierfür sei ein täglicher Zeitraum "morgens" vorgesehen.

"Wie zum Fraß vorgeworfen"

In diesem Zusammenhang berichtete der Geschäftsführer von "einer großen Verunsicherung" der Einzelhandelsmitarbeiter zu Beginn der Einkaufsmöglichkeiten per "Click & Meet" und "Click & Collect" - derzeit gilt nur Letzteres - sowie für die wenigen Branchen, die komplett öffnen dürfen. Vielfach hätten sich Beschäftigte wie "zum Fraß vorgeworfen" und nicht ausreichend geschützt gefühlt, schilderte Pfeffer die damalige Situation. Das neue Testcenter sorge daher für zusätzliche Sicherheit gerade im Kundenkontakt. Genauso wie die rund 12 000 Mund-Nase-Masken, die das BID an Mitarbeiter der Geschäfte verteilt habe.