Schnipselkunst aus Gießen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Schnipselkunst ist eine ganz besondere Gestaltungstechnik, die die beiden Künstlerinnen Silke Janas und Anna Wagner beim Experimentieren in ihrem Atelier entdeckt haben: Aus großen mit Acrylfarbe bemalten Papieren reißen die beiden Wahlgießenerinnen Schnipsel heraus, kleben sie auf Papier und zeichnen mit einem schwarzen Tuschestift Formen, Striche und Strukturen hinzu. Auf diese Weise entstehen lebendige und bunte Karten zu unterschiedlichen Anlässen und Themen, die deutschlandweit und in verschiedenen Gießener Geschäften verkauft werden.

Silke Janas lebt seit vielen Jahren in Gießen und betreibt seit 2014 die Mal- und Kunstschule "KreativRAUM". Anna Wagner kam aus Heidelberg zum Studium in die kleine Großstadt an der Lahn und macht derzeit ihr Referendariat für das Lehramt an Förderschulen. Gemeinsam haben die beiden Künstlerinnen bereits mehrere Bücher mit dem EMF-Verlag herausgebracht. Unter anderem "Das Schnipselbuch" und "Mein erster Zeichenkurs - Tiere", das vor zwei Jahren gar mit dem Jugendsachbuchpreis ausgezeichnet wurde.

Das Video über die Arbeit von Silke Janas und Anna Wagner ist ab sofort auf dem Youtube-Kanal von Gießen Marketing (Youtube.com/Giessenmarketing) zu sehen. Mit dem kurzen und knackigen Titel "NeuGIerig" überschreibt die Gießen Marketing GmbH (GiMa) ihr neues virtuelles Veranstaltungsformat. Die Reihe soll Neugierde wecken - auf Kunst, Kultur und Unterhaltung aus der Region, die per Live-stream oder abrufbarem Video sein Publikum erreicht. Eine Win-Win-Situation für beide Seiten: Die GiMa unterstützt auf diesem Wege heimische Kulturschaffende und die Zuschauer erhalten einen Einblick in die große Vielfalt der Kreativarbeit. In der dritten Folge können die Zuschauer einer Experimentalvorlesung aus dem altehrwürdigen Chemie-Laboratorium im Liebig-Museum folgen.