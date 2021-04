"Schnitzeljagd" für den Klimaschutz in Gießener Nordstadt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Stadt Gießen veranstaltet in der Nordstadt ein Gewinnspielquiz und eine Stadtteilrallye für Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Die Aktion läuft bis zum 9. Mai. Es winken klimafreundliche Gewinne, zum Beispiel ein sparsames Haushaltsgerät oder ein Fahrrad. Informationen zur Teilnahme sind beim Nordstadtzentrum und dem Jugendzentrum Holzwurm (beide Reichenberger Straße) sowie bei der Beratungsstelle Aktino (Sudetenlandstraße) erhältlich.

Für Jugendliche gibt es eine Stadtteilrallye, die mit dem Smartphone gespielt wird. An acht Stationen der "Schnitzeljagd" in der Nordstadt sammeln sie Passwörter und bekommen Infos rund um die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen: "Viele Jugendliche sind an Themen wie Geschlechtergleichheit, Frieden und Gerechtigkeit, Gesundheit, Klima bis hin zu Konsum sehr interessiert - mit dieser Mitmachaktion in der Nachbarschaft ermöglichen wir ihnen einen spannenden und abwechslungsreichen Zugang dazu", so Stadträtin Astrid Eibelshäuser in einem Presseanschreiben.

Gewinnen kann man dabei ein Fahrrad oder fair produzierte Fußbälle. An Erwachsene richtet sich ein klassisches Quiz zum Thema Klimaschutz und Klimaneutralität. Manche Frage ist hier kniffelig - etwa ob ein Kilo Rindfleisch oder ein Kilo Butter mehr Wasser bei der Produktion verbraucht. "Wir wollen in Gießen bis zum Jahr 2035 klimaneutral werden. Das schaffen wir nur gemeinsam mit der Stadtgesellschaft, und gerade in den Privathaushalten gibt es viele Ansatzpunkte", ergänzt Stadträtin Gerda Weigel-Greilich. Drei Gewinner*innen können ein sehr altes Haushaltsgerät mit hohem CO 2 -Verbrauch durch ein neues energieeffizientes Gerät ersetzen lassen. Mitmachen kann jeder Bewohner und jede Bewohnerin in der Nordstadt. Bis zum 9. Mai können die ausgefüllten Quizbögen an den Ausgabestellen wieder abgegeben werden. Bis dahin haben auch die Jugendlichen Zeit, ihre Schnitzeljagd fertigzuspielen.

Organisiert wird die Aktion vom Projekt "Kommunale Entwicklungspolitik" (Büro für Integration) und vom Klimaschutzmanagement der Stadt Gießen. Teilnahmeunterlagen können auch bei der Stadt (E-Mail-Adresse klimaschutz@giessen.de) angefordert und abgegeben werden.