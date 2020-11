"Schnitzeljagd" in Gießen zum Welt-Aids-Tag am 1. Dezember

Jetzt teilen:

GIESSEN - "Leben mit HIV - anders als du denkst" ist das Motto der bundesweiten Kampagne zum Welt-Aids-Tag am heutigen 1. Dezember. Im Vordergrund steht hierbei der Abbau von Berührungsängsten, Ablehnung und Diskriminierung und soll zu einem respektvollen und selbstverständlichem Umgang mit Menschen mit HIV ermutigen, heißt es in einer Pressemitteilung der Aids-Hilfe Gießen. Egal, um welchen Lebensbereich es geht, Menschen mit HIV können heute leben wie alle anderen und das HI-Virus sei unter erfolgreicher Therapie nicht mehr übertragbar. Die Angst vor Ausgrenzung und Stigmatisierung wirke bei vielen Menschen stärker als die Auswirkung der Infektion. In Deutschland lebten rund 90 700 Menschen mit HIV, 2019 hätten sich etwa 2600 Menschen neu mit HIV infiziert. Noch immer wüssten viele Menschen nicht, dass sie infiziert sind, geschätzt werden in Deutschland 10 800 Menschen, die somit auch nicht in Behandlung sind und schwere Verläufe der Infektion und Aids riskieren. "Daher ist es für uns als Aidshilfe Gießen so wichtig, auch unter Corona unser Testangebot aufrechtzuerhalten. Ein Wissen um eine eigene Infektion bringt Vorteile - unter Therapie besteht keine Einschränkung in der Lebensführung, das Virus kann nicht übertragen werden und auch unter Corona besteht nach aktuellen Beobachtungen kein erhöhtes Risiko für schwerere Verläufe", erläutert Geschäftsführer Martin Klatt.

Die Aidshilfe Gießen bietet dienstags von 17 bis 19 Uhr mit Voranmeldung den HIV-Test an. Die Berater stehen zu dieser Zeit für alle Fragen zu HIV und Aids bereit und der HIV-Test kann gegen einen Kostenbeitrag von zehn Euro gleich vor Ort durchgeführt werden. Unter Corona-Bedingungen sind Aktionen zum Welt-Aids-Tag erschwert, ebenso wie unsere Arbeit im Alltag, heißt es weiter: "Daher sind wir dieses Jahr besonders auf Solidarität jenseits unserer Aktionen angewiesen. Diese können Sie durch das Tragen der roten Schleife zeigen, indem sie Menschen respektvoll begegnen und durch die Unterstützung unserer Arbeit." Dies könne auch durch die Teilnahme an der "Schnitzeljagd" erfolgen: "Sammeln Sie bei fünf der über 30 teilnehmenden Geschäfte Punkte gegen eine Spende, den Erwerb der roten Schleife oder der Solidaritäts-Sammelteddys 2020. Sie unterstützen damit unsere Arbeit, zeigen Solidarität mit Betroffenen und dem Gießener Einzelhandel. Mit jeder vollen Sammelkarte haben sie die Chance auf den Gewinn eines 50 Euro-Einkaufsgutscheins eines teilnehmenden Geschäftes und weitere Preise.

Das traditionelle Gedenken am Kirchplatz fällt dieses Jahr in der gewohnten Form aus. Alle Bürger sind aber eingeladen, das Kunstwerk Namen und Steine vor dem Wallenfels'schen Haus aufzusuchen und der an Aids verstorbenen Menschen zu gedenken. Das Oberhessische Museum, sorgt dafür, dass der Heidenturm am 1.Dezember rot beleuchtet wird. Weitere Informationen sind unter der Rufnummer 0641/19411 erhältlich.