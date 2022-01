Schon wieder Geldautomat in Langgöns gesprengt

Erneut wird ein Geldautomat in Langgöns gesprengt. Dieses Mal in einem Gewerbegebiet direkt an der Zufahrt zur B 485 und zur B 3. Foto: Feuerwehr Langgöns

LANGGÖNS - Zum wiederholten Mal hat es in Langgöns eine Geldautomaten-Sprengung gegeben. Unbekannte haben am Mittwoch, 26. Januar, gegen 2.35 Uhr, in der Straße Am Lindenbaum in Lang-Göns einen Geldausgabeautomaten gesprengt. Zeugen meldeten der Polizei einen lauten Schlag. Die Fahndung nach den Tätern läuft aktuell noch. Das teilt das Polizeipräsidium Mittelhessen mit.

Offenbar hatten die Täter in einem Gewerbegebiet direkt an der Zufahrt zur B 485 und zur B 3 mittels Sprengstoff eine Explosion des Geldautomaten herbeigeführt. Durch die enorme Wucht der Explosion sei der Geldautomat und auch das Gebäude beschädigt worden. Teile des Automaten seien mehrere Meter weit geflogen. Ob die Täter Geld erbeuteten, sei aktuell noch unklar, ebenso die Schadenshöhe.

Ob es einen Zusammenhang zu weiteren Automatensprengungen in den Landkreisen Gießen und der Wetterau zwischen November 2021 und Anfang Januar dieses Jahres gibt, ist ebenfalls noch nicht geklärt. Eine der Taten ereignete sich im Dezember in Langgöns. Ob es einen Zusammenhang gibt, muss noch ausgewertet werden", sagt Polizei-Pressesprecher Jörg Reinemer.

Auch die Feuerwehr Langgöns war mit zehn Einsatzkräften vor Ort. Das Trümmerfeld um die Überreste des Geldautomaten sei ausgeleuchtet worden. Um 5 Uhr sei der Einsatz von der Feuerwehr beendet worden.

Die Kriminalpolizei sucht jetzt Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben können. Diese können sich unter der Rufnummer 0641-70 06 25 55 melden.