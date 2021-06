Schöne Ansichten für kleine Patienten am Uniklinikum Gießen

Stationsleiterin Monika Diehl (rechts) und ihre Stellvertreterin Astrid Klein sind mit dem bunten Ergebnis mehr als zufrieden. Foto: Uniklinikum

GIESSEN - Wer schon mal nach Unfällen mit Kindern und Jugendlichen das Universitätsklinikum Gießen aufsuchen musste, kennt die Notfallambulanz der Kinderklinik in der Feulgenstraße 10 bis 12. Doch nur wenige haben sie jedoch bislang in ihrer neuen Form und Gestaltung gesehen. Denn die Räumlichkeiten wurden in den vergangenen Wochen umgebaut und erscheinen nun in frischem Glanz, mit neuer farblicher Gestaltung sowie zahlreichen von Kindern gemalten Bildern, teilt das Uniklinikum mit.

Es gibt nun zwei neue Räume für kleine Patientinnen und Patienten, die stationär über Nacht in der Kinderklinik bleiben müssen, eines davon in besonderer Weise für infektiöse Patienten eingerichtet. Der Pflegestützpunkt wurde renoviert und es gibt einen weiteren Behandlungsraum.

Die Kaufmännische Geschäftsführerin am Uniklinikum Gießen, Dr. Christiane Hinck-Kneip, der Direktor der Abteilung für Allgemeine Pädiatrie und Neonatologie, Prof. Klaus-Peter Zimmer, und die Pflegedienstleitung der Kinderklinik, Judith Schäfer, zeigten sich bei einem Rundgang durch die neugestalteten Räume denn auch sehr erfreut und angetan ob der gelungenen Gestaltung, die speziell auf die besonderen Bedürfnisse von kranken und verletzten Kindern und Jugendlichen ausgerichtet wurde.