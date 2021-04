Schöne Aussichten im Gießener Umland genießen

Die Burg immer Blick: Der Weg bietet herrliche Aussichten. Foto: Gießen Marketing

GIESSEN - Gleich mehrere interessante Wanderwege in die Umgebung starten von der Bushaltestelle Evangelisches Krankenhaus Gießen aus. Auch der Zuweg zum Lahnwanderweg führt hier vorbei - ein gut ausgeschilderter Spaziergang, den die Gießen Marketing GmbH als Ausflugstipp empfiehlt.

Der rund vier Kilometer lange Weg führt von der Haltestelle der Buslinie 7 am Krankenhaus links am Parkhaus vorbei auf das freie Feld. Den Markierungen des Zuwegs zum Lahnwanderweg folgend, kommt man am Bismarckturm vorbei. Der Anfang des 20. Jahrhunderts von Studierenden und Lehrenden der Gießener Universität finanzierte, 15 Meter hohe Turm, bietet einen wunderbaren Ausblick über die Umgebung. Geöffnet ist der Turm normalerweise von Mai bis Oktober an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat von 14 bis 18 Uhr. Aber auch ohne Turmblick kann man die Aussicht an klaren Tagen genießen.

Weiter geht's den Zuweg entlang Richtung Oberer Hardthof. Dort forscht seit rund 100 Jahren die Gießener Universität im Bereich Nutztierhaltung. Aktuell wird beispielsweise der Methanausstoß von Schafen untersucht. Am Wegesrand befindet sich auch ein aufgelassenes Bodenprofil einer Braunerde. Eine Infotafel informiert über die Entstehung dieses Bodentyps mit seiner klassischen Hori-zontabfolge. Dem Wanderweg Richtung Krofdorf-Gleiberg folgend, die Burg klar im Blick, endet der Spaziergang etwa kurz vor der Brücke über die Autobahn. Demselben Weg folgend kehrt man zur Bushaltestelle am Evangelischen Krankenhaus zurück.

Auch auf "Schatzsuche" kann man mit der Gießen Marketing gehen: Auf der Webseite www.giessen-entdecken.de kann man sich über den aktuellen Stand der Geocaching-Verstecke informieren. Zwei weitere Caches sind unter den Koordinaten N50°35451 E008°41.374 sowie unter N50°35778 E008°38.894 ausgelegt. Weitere Caches folgen!