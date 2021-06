Schönes Happening bei St. Thomas Morus in Gießen

Zum Bummeln und Stöbern ein bisschen Musik: Jakob Handrack und Constantin Pukownick spielten beim Familienflohmarkt auf. Foto: Jung

GIESSEN - Als die kleine Glocke von St. Thomas Morus um 12 Uhr läutet, haben viele Flohmarkt-Besucher schon ihre Schnäppchen gemacht. Endlich wieder draußen sein, nach günstiger Kinderbekleidung, Schuhen, Spielzeug oder Nippes Ausschau halten, stöbern und dabei ein wenig plaudern - die Freude darüber konnte man den vielen Käufern wie Verkäufern ansehen. Der erste Familienflohmarkt im Gießener Osten stand unter einem guten Stern: Strahlend blauer Himmel, 16 Stände mit guter Ware und eine perfekte Organisation, da machte Handeln und Feilschen so richtig Spaß.

Dennoch hielt sich der Besucherandrang in Grenzen, wie zumindest Diana Roth aus Fernwald feststellt. Sie kam schon um halb zehn, hatte ausreichend Zeit, ihren Stand aufzubauen und ihre Artikel, darunter Glas, Porzellan, Schuhe und Kunstschmuck auf dem großen Tisch optisch hübsch zu präsentieren. Weiße Körbe für zehn Euro hat Tatjana Lorenz mitgenommen, die eigentlich auf der Suche nach Schuhen für ihren Sohn war. Und auch noch einige Gläser. Die wickelt Diana Roth sorgsam in Zeitungspapier, damit auf dem Nachhauseweg nichts zu Bruch geht. Für die junge Frau ist es der erste Flohmarkt in diesem Jahr. Zu Hause hat sie beim Aufräumen viele Sachen gefunden, die jetzt verkauft werden sollen. "Ich habe das Gefühl, dass die Leute gerne hier herkommen und auch kaufen", schildert sie ihren Eindruck vom Treiben auf dem Kirchplatz an der Grünberger Straße. Kerzen hat sie auch im Angebot, die dürfen sogar kostenlos mitgenommen werden.

Eine Mitarbeiterin der katholischen Gemeinde freut sich über die Geschirrteile, die sie gerade erworben hat und in ihrer Tasche verstaut. "Perfekt", sagt sie und schaut sich weiter um. Stephan Pussel, Leiter von Kindertagesstätte und Familienzentrum St. Thomas Morus als Mitveranstalter, spricht von einem "schönen Happening" auf dem Gelände. Sein Sohn ist als "Händler" mit dabei und verkauft unter anderem seine ausrangierten Spielsachen. "Die gehen gut weg", freut er sich.

Es durfte keine Neuware verkauft werden, stattdessen Kleidung, aus denen die Kinder "rausgewachsen" sind, abgelegte Kinderbücher und auch Spielzeug seien die Renner, sagt eine Anbieterin. 100 Menschen dürfen auf den Platz, mit grünen Chips kontrollieren die Helferinnen und Helfer, wie viele Besucher sich gerade aufhalten und ob eine kurzfristige Einlasssperre notwendig ist. Streng sind die Hygienemaßnahmen, doch kommt den Veranstaltern zugute, dass die Stufe 2 erreicht und auf die Vorlage von Tests verzichtet werden konnte.

"Musik und Trödel, so könnte man das Ganze bezeichnen", meint Georgia Rakelmann, die als Helferin am Stand der Werkstattkirche gerade mal Pause macht und sich von der Musik inspirieren lässt. Jakob Handrack, Vorsitzender des Fördervereins als Mitveranstalter und Kirchenmusiker sowie Constantin Pukownick spielen verschiedene Instrumente. Ihre Musik trägt zur entspannten Atmosphäre bei.

Eine Verkäuferin nutzt die etwas ruhigere Mittagszeit und stärkt sich mit mitgebrachtem Essen, denn Speisen und Getränke durften wegen der strengen Auflagen beim Flohmarkt nicht angeboten werden.

Wer nach dem Stöbern noch ein wenig über die große Kirche in der Grünberger Straße erfahren wollte, schloss sich der Kirchenhistorikerin Birgitta Meinbach bei ihrem Rundgang an. Nur während des spanischen Gottesdienstes mussten Interessierte draußen bleiben. Den Flohmarkt wollen die Veranstalter zu einer festen Einrichtung machen, verrät Stephan Pussel. Zwei Mal im Jahr soll wieder alles "Familienorientiert" auf dem Kirchplatz angeboten werden. Wer mitmachen will: Fünf Euro kostet die Standgebühr.