Schräge Ode an die Stadt

Sie sind Future Love und Curd Neptun: die beiden Gießener Mareike Mandik und Thomas Böhm.

GIESSEN - Auch schon wieder acht Jahre her, als die Band "OK Kid" mit ihrer Hymne "Stadt ohne Meer" Gießen auf die Pop-Landkarte setzte. Nun schickt das Duo Future Love und Curd Neptun einen passenden musikalischen Nachfolger ins Rennen um die Gunst der Gießener. "Stadt" heißt das Stück, ist feinster Indiepop und Teil des Projekts "Schmetterlinge schmecken schlecht", mit dem das Duo nun ein Album mit eingängigen Songs zwischen Rock und Pop vorlegt.

"Komm, wir gehen in die Stadt / In die Stadt, die alles hat", singt Curd Neptun in dem Stück, das von sanften, sofort ins Ohr gehenden Gitarrentönen begleitet wird. Sein Ziel könnte Berlin sein oder New York - bis es heißt: "Ein, zwei Arthouse-Kinos mit bequemen Sitzen / Keine vollen Busse, in denen Assos schwitzen / Etwas Postpunk, Ethno, Jazz / Wenn die Langeweile ätzt." Im Video gibt es dazu dräuende Wolken über dem Bahnhof zu sehen - schließlich kommt eine Liebeserklärung an diese Stadt kaum ohne Ironie aus, wenn sie wirklich überzeugen soll.

Auf Gießen lassen die Musiker, mit bürgerlichen Namen Mareike Mandik und Thomas Böhm, aber nichts kommen. Schließlich leben sie schon einige Jahre hier und haben mit verschiedenen Bands und befreundeten Musikern ein Netzwerk aufgebaut, in dem sie sich enorm wohlfühlen. Denn die beiden sind zwar privat ein Paar und auch gerade Eltern eines kleinen Sohnes geworden, aber sie sind keine Band. "Jeder von uns hat sein eigenes Projekt", erklärt die vor einigen Jahren aus Mainz nach Mittelhessen gekommene Mareike Mandik. Sie selbst hat zuvor etwa in der Postpunkband "Fusel" am Schlagzeug gesessen und ihr Projekt Future Love vor zwei Jahren gegründet. Nach dem ersten Auftritt in der Kleinen Stadtinsel im Januar 2020 kam der Lockdown - und alle weiteren Pläne waren dahin. Also haben "wir uns für diese Platte zusammengetan", erzählt sie. Zumal sie und Böhm zuvor auch bereits in verschiedenen Konstellationen miteinander unterwegs waren. Mandik ist Multiinstrumentalistin, spielt Gitarre, Synthesizer oder eben Schlagzeug. Hinzu kommt ihr heller, ätherischer Gesang, mit dem sie auch auf dem Duo-Album zu hören ist.

Das Werk ließ sich über ein Projektstipendium finanzieren, dass die Beiden über die Hessische Stiftung für Kultur erhalten haben. "Das hat super gepasst", freut sich Thomas Böhm, da Auftritte seit dem Frühjahr 2020 nicht mehr stattfinden konnten. Er selbst hat sein Soloprojekt Curd Neptun begonnen, nachdem sich seine letzte, auf Alternative Folk abonnierte Band aufgelöst hat. "Ich will Musik machen, die man auf Indiefestivals genauso wie auf dem Stadtfest hören kann", beschreibt er die Idee dahinter.

Dafür hat er nun erstmals deutsche Texte geschrieben - die einen ganz besonderen Reiz dieses Projektes ausmachen. Etwa in dem Stück, das dem Duo seinen Namen gab: "Ich habe gelesen: Schmetterlinge schmecken schlecht / Es sollte mir egal sein / Ist es aber nicht", heißt es da. Wie ist er denn auf diese Zeilen gekommen? "Das habe ich im Radio gehört und fand es ziemlich merkwürdig", erklärt Böhm zur Inspiration.

Rätselhaft und cool

So wie in diesem Stück funktionieren die Texte des Albums häufiger: Rätselhafte Zeilen werden in einem cool nasalen Duktus vorgetragen. Oft ironisch gebrochen, oder gleich so schräg wie die Platten der frühen Deutschpop-Band "Foyer des Artes" von Max Goldt, an dessen Timbre Böhms Gesang übrigens auch ein wenig erinnert.

Apropos: Auch musikalisch ist das Album bemerkenswert originell, dabei nicht auf einen Stil festgelegt, sondern weitgefächert. Das Berliner Popduo "Stereo Total" kommt einem in den Sinn, Krautrock, aber auch die Elektropioniere "Kraftwerk". Letztere lässt Thomas Böhm bedingt gelten. "Die verschlagene Naivität der Texte taucht bei uns vielleicht auch hier und da auf", sagt er. "Wir sind aber schon etwas offenherziger."

Vor allem aber hat sich das Gießener Duo kein Genre gesucht, "sondern die Sachen einfach mit Spaß im Wohnzimmer aufgenommen", erzählt Mareike Mandik. "Dabei haben wir uns Stück für Stück ergänzt, etwas eingespielt und aufgenommen, bis der nächste kam und etwas dazu gesungen hat - oder auch andersrum."

Und das hört sich gerade in seiner Vielschichtigkeit ungemein spannend an. Wer es nachhören will: Gerade haben die beiden Musiker ein Live-Video online gestellt, bei dem sie das neue Material einspielen. Zu finden ist das "Rehearsal Room Concert" auf dem Youtube-Kanal von Future Love. Zudem ist das Album "Schmetterlinge schmecken schlecht" digital über die Internet-Plattform Bandcamp sowie für Liebhaber traditioneller Tonträger auch auf Vinyl und Kassette zu beziehen.