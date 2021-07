Schreibprojekt des LLG in Gießen zum Thema „Nichts“

Die Schülerinnen und Schüler des Landgraf-Ludwigs-Gymnasiums stellen ihr Buch „Nichts“ vor: Dabei handelt es sich um ein Kooperationsprojekt zwischen dem LLG und dem Nordstadtverein, das von Daniel Schneider und Markus Lepper geleitet wird. (Foto: Czernek)

GIESSEN - Giessen. Die Beschäftigung mit dem „Nichts“ als solches hat etwas Philosophisches. Umso erstaunlicher ist das, was dabei heraus gekommen ist, als sich Schülerinnen und Schüler des Landgraf-Ludwigs-Gymnasiums mit dieser Thematik beschäftigten. Im Rahmen der Initiative „Kultur macht stark“ kam es zu einer Kooperation zwischen dem Friedrich‐Bödecker‐Kreis, dem Nordstadtverein Gießen und dem Gymnasium. Markus Lepper, Nordstadtbeauftragter und Lehrer der Schule, konnte Schüler dafür begeistern, sich an dem kreativen Schreibprojekt über das „Nichts“ zu beteiligen. Die Ergebnisse wurden von Daniel Schneider in dem Buch „Nichts (schreiben)“ zusammengefasst und herausgegeben.

Die Idee, über das „Nichts“ ein Schülerprojekt zu veranstalten, war vorab ausgearbeitet worden und bekam durch die Corona-Pandemie eine erstaunliche Aktualität, dies bestätigten Schneider und Lepper übereinstimmend. Teilgenommen an dem außerschulischen Lernexperiment hatten 15 Schüler und Schülerinnen im Alter von 14 bis 18 Jahren. Herausgekommen sind die unterschiedlichsten literarischen Formen, von Theaterszenen über Prosa-Texte bis hin zu Gedichten, die durch nichts begrenzt wurden.

Während einer Lesung wurde das Buch der Öffentlichkeit vorgestellt. Für die Stadträtin Astrid Eibelshäuser ist dieses Buch ein wichtiger Beitrag, die Welt zu begreifen, denn Kultur sei genauso wichtig wie die Mint-Fächer. Daher sei sie besonders froh darüber, dass für das Projekt „Kultur macht stark“ auch in naher Zukunft weitere Mittel bewilligt worden seien, sagte sie in ihrem Grußwort. Für die musikalische Ausgestaltung sorgte Michael Sommer, der eine nahezu vergessene Canzonetta von Alfredo D‘Ambrosio auf seiner Geige zu Gehör brachte und somit ein Stück aus der Vergessenheit, auch einer Art von „Nichts“, entriss. Am Anfang stand die Idee, sich einmal für ein paar Tage von seinem geliebten Handy zu trennen und die Erfahrungen und Gefühle über die handylose Zeit zu beschreiben. Die Texte sind bemerkenswert und verdeutlichen, wie stark dieses elektronische Teil bereits Besitz von jedem Einzelnen ergriffen hat. Die Illustrationen und Collagen in dem Buch entstanden in Zusammenarbeit mit der Künstlerin Antje Damm in einem Workshop, bevor die Pandemie sämtliche gemeinschaftlichen Aktivitäten auf Eis legte.

Das Buch ist beim Mitteldeutschen Verlag und im Buchhandel für 10 Euro erhältlich: Daniel Schneider (Hg.). Nichts (schreiben). Über stille Handys, verkohltes Grillgut und die große Leere, ISBN: 978‐3‐96311‐530‐1, 80 Seiten.