Schreiender Säugling in Gießen aus überhitztem Pkw befreit

Giessen (red). Ein aufmerksamer Zeuge hat am Mittwochabend im Pfarrgarten offenbar noch rechtzeitig die Polizei und die Rettungskräfte verständigt. In einem verschlossenen und vermutlich überhitzten Pkw bemerkte er nämlich einen schreienden Säugling. Nach etwa zehnminütiger Wartezeit betätigte er den Notruf. Eine Polizeistreife traf wiederum etwa zehn Minuten später und fast zeitgleich mit der Feuerwehr und dem Rettungsdienst ein. Mitarbeiter der Feuerwehr schlugen eine Scheibe ein und "befreiten" das Baby, das schon Erschöpfungszustände gezeigt habe, so die Polizei. Es wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Kurz darauf erschienen die Eltern. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen der Misshandlung von Schutzbefohlenen eingeleitet. Hinweise werden an die Polizeistation Gießen-Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 erbeten.