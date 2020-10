Schriftsteller Norbert Gstrein beim LZG

Schriftsteller Norbert Gstrein (rechts) im Gespräch mit Moderator Joachim Jacob. Foto: Czernek

GIESSEN - Die Liste der Auszeichnungen, die Norbert Gstrein für seine Romane und Erzählungen erhalten hat, ist lang - und das völlig zu Recht. Das beweist er auch mit seinem jüngsten Roman "Als ich jung war". Am Donnerstagabend stellte er das Buch auf Einladung des Literarischen Zentrums Gießen (LZG) im ausverkauften Hermann-Levi-Saal vor.

Moderator Joachim Jacob stellte Gstrein, Jahrgang 1961, als einen der wichtigsten zeitgenössischen Autoren Österreichs vor. Gstrein, der auch schon mal als Antiheimatautor bezeichnet wurde, habe Themen wie Regionalität und Landschaft literarisch neu erschlossen, führte Jacob aus. Zuvor seien diese Themen ganz anders besetzt gewesen. Was allerdings nur Wenige über den in Hamburg lebenden Tiroler wissen, so Jacob, sei, dass Gstrein ein Mathematikstudium absolvierte und eine Dissertation über das Thema "Zur Logik der Fragen" verfasste, während er nahezu zeitgleich mit seiner Erzählung "Einer" literarisch debütierte.

Zu seinen erzählerischen Motiven befragt, antwortete Gstrein, dass die Themen über ihn kommen würden. "Ich kann nur über etwas schreiben, wenn ich persönlich angerührt bin. Natürlich greife ich Themen auf, die gerade aktuell sind. Ich versuche dann, einen Spalt zu finden, um über etwas zu schreiben, das so in diesem Zusammenhang noch nicht gesagt wurde." So wird "Als ich jung war" auch als "Me Too-Roman" bezeichnet. "Das ist auch drin, aber nicht nur", kommentierte der Gast, dessen Bruder der ehemalige Profi-Skifahrer Bernhard Gstrein ist.

Hochzeit mit Leiche

Die Geschichte ist konsequent aus der Perspektive des Ich-Erzählers Franz geschrieben. Das, was dieser Mann für erzählenswert hält, bekommt der Leser mitgeteilt, nicht mehr und nicht weniger. Trotz zahlreicher Details "wissen wir nur wenig von den einzelnen Figuren", sagte Gstrein. Er habe bewusst so gearbeitet: Einzelne Abschnitte sind exakt beschrieben, legt man sie jedoch übereinander, so ergebe sich eine gewisse Unschärfe. So ist der Roman zwar klar gegliedert, jedoch ohne linearen Erzählfluss. Die einzelnen Kapitel sind eine geschickte Mischung zwischen Gegenwart und Rückblicken auf die Jugendzeit von Franz einerseits sowie auf sein Leben als Skilehrer in Iowa andererseits. Dorthin flüchtete er aus der Tiroler Heimat, um sich in der Fremde mehr oder weniger treiben zu lassen, immer allerdings angewiesen auf die finanzielle Unterstützung des Vaters.

Zentrale Themen des Romans sind Hochzeiten, das vermeintliche Liebesglück, Ungesagtes und Mutmaßungen. Genau diese Feiern haben für den durchs Leben schlingernden Erzähler immer einen negativen Beigeschmack. Er wurde als Jugendlicher von seinem Vater als Hochzeitsfotograf im familieneigenen Restaurant verpflichtet. Dabei sah er (zu) viele Hochzeiten, seitdem steht er dem oft viel zu überschwänglichen Treiben distanziert gegenüber. Zentraler erzählerischer Fixpunkt der Geschichte ist der tragische Ausgang einer solchen Feier: Die Braut liegt am Morgen danach tot am Fuße eines Abhangs, unweit von Franz' elterlichem Hotel. Doch aus diesem Schicksalsschlag entwickelt sich kein Kriminalroman, die Sache wird nie wirklich aufgeklärt.

Zu diesem tragischen Ereignis kehrt der Erzähler gedanklich immer wieder zurück. Ein weiterer trauriger Höhepunkt des Romans ereignet sich in den USA. Ein langjähriger Skischüler von Franz, ein Professor, nimmt sich das Leben. Hinterher muss der Erzähler feststellen, dass er nur wenig über diesen unglücklichen Mann wusste, obwohl er ihn doch jahrelang regelmäßig getroffen hatte. Zwei tödliche Ereignisse sind also die biografischen Dreh- und Angelpunkte für den Erzähler.

"Dinge gehen nur bei Gleichungen in der Schule auf. Das Leben geht nicht einfach auf", sagte Gstrein. "Wenn ich daraus beispielsweise ein Drehbuch für einen ,Tatort' machen sollte, so brauchte man nur ein paar Dinge zu verknüpfen, dann wäre es eine ganz einfache, kausale Geschichte." Erst durch die Verteilung auf mehrere Personen, die aus dem Blickwinkel des Erzählers betrachtet werden, entwickele sich die Vielfalt des Ungesagten, das viel Platz für eigene Interpretationen bereithält. Der Roman endet mit einem großen Fragezeichen - und regt seine Leser damit zu Spekulationen an.

Moderator Jacob dankte dem Publikum für das Erscheinen zu dieser Lesung unter den Bedingugen der Corona-Pandemie und ergänzte, dass man die persönliche Begegnung mittlerweile weitaus mehr zu schätzen gelernt habe als vor dem Virus.

Die nächste Lesung des LZG widmet sich am Dienstag, 27. Oktober, dem Buch "Rosemarie" von Erich Kuby. Auch diese Veranstaltung ist bereits ausverkauft.