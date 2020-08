Schub für Digitalisierung dank Corona

47 019 Schüler besuchen im Schuljahr 20/21 die Schulen im Zuständigkeitsbereich des Schulamts Gießen, zu dem die Stadt und der Kreis Gießen sowie der Vogelsbergkreis gehören. Das sind 303 weniger als im vorigen Schuljahr. Diese verteilen sich wie folgt: 13 373 (2019/20: 13 254) in Grund-, Haupt-, und Realschulen, 947 (940) in Förderschulen, 13 743 (13 903) in Gesamtschulen, 5500 (5404) in Gymnasien sowie 13 456 (13 815) an Berufsschulen und Schulen für Erwachsenenbildung.

Eingeschult wurden in Gießen 638 Grundschüler (plus 39 Vorschüler), im Landkreis Gießen 1725 (plus 70) und im Vogelsbergkreis 761 (plus 54). Während die Schülerzahlen in Stadt und Landkreis Gießen gestiegen sind, sanken sie im Vogelsbergkreis im Vergleich zum vorigen Schuljahr und spiegeln damit auch die allgemeine demografische Entwicklung der Region wider.

Neueingestellt wurden in diesem Schuljahr 40 Grundschullehrer (10 in Gießen, 22 im Landkreis Gießen, 8 im Vogelsbergkreis, 15 Förderschullehrer (5/6/5), 17 Haupt- und Realschullehrer (6/4/7), 21 Gymnasiallehrer (11/6/4), 9 Berufsschullehrer (7/0/2) und ein Sozialpädagoge in Gießen. (ib)