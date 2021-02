Schuhgeschäft "Tamaris" im Seltersweg in Gießen schließt

Tamaris geht, Neues kommt, verspricht Heinz-Jörg Ebert. Foto: Friese

GIESSEN - "Die machen zu?", fragt die Frau ihren Mann. Beide stehen erstaunt vor dem großen, roten Schriftzug des "Tamaris"-Schuhladens im Seltersweg 14. "Wir schließen unseren Tamaris-Store für immer!", ist dort zu lesen. "Das ist bestimmt wegen der Pandemie." Dies sei jedoch nicht der Fall, erklärt Geschäftsführer Heinz-Jörg Ebert gegenüber dem Anzeiger: "Die jetzt bevorstehende Schließung der Franchise-Filiale erfolgt keineswegs Corona-bedingt. Die Entscheidung fiel schon vorher und entspricht gut vorbereiteten Konzeptionsgedanken."

Schon während des ersten Lockdowns begann im Stammhaus am Elefantenklo eine zielgerichtete Neugestaltung, sodass sich das Angebot der "Tamaris"-Linie nach Wiederöffnung dort präsentieren wird. "Im Seltersweg 14 bedeutet die Schließung von 'Tamaris' im Übrigen nicht, dass wir von dort verschwinden. Es wird einen nahtlosen Übergang in eine andere Idee geben. Diese wiederum ist durchaus unter dem Einfluss von Corona entstanden." So werde nach kurzem Räumungsverkauf das Ladenlokal mit neuem Konzept wiedereröffnet. "Die laufenden Verträge unserer Mitarbeiter stehen daher keineswegs infrage", versichert Ebert. Der "Tamaris-Store Gießen" bei den "Drei Schwätzern" wird seit 2014 vom Schuhhaus Darré in der ehemaligen Nordsee-Filiale betrieben. "Auch wenn unsere eigene Schließung und Neuausrichtung wenig mit Corona zu tun hat: Die Pandemie wird in Deutschlands Einzelhandelslandschaft sicherlich Veränderungen mit sich bringen", befürchtet der Geschäftsmann, der zugleich Vorsitzender des BID Seltersweg ist. "Aus meinem BID-Einblick heraus weiß ich, dass der Seltersweg, im Gegensatz zu vielen anderen Innenstädten, nach wie vor gefragt ist. Lebendige Innenstädte gilt es, zeitgemäß, engagiert und ideenreich weiterzuentwickeln. Und ich habe das Gefühl, dass derzeit mit Hochdruck an den vorhandenen 'großen' Leerständen gearbeitet wird. Wir brauchen Sensibilität, Kreativität und Flexibilität bei Eigentümern, Betreibern, Politik und Verwaltung. Und zwar bei Planungen, Besatz und Verfahren. Dass Gießen so etwas kann, hat es schon oft genug unter Beweis gestellt."