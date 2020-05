Schuhhaus Pfeiffer schließt Filiale an Ecke Neuen Bäue/Sonnenstraße

Geschäft geschlossen: Bequemschuhe und Maßanfertigungen gibt es fortan nur noch in Buseck. Foto: Schäfer

GIESSEN. Wer hochhackige Stöckelschuhe suchte, der wurde im Schuhgeschäft Neuen Bäue/Ecke Sonnenstraße nicht unbedingt findig. "Viele bequeme, feste Schuhe, auch für lose Einlagen, die gab es bei uns dagegen schon immer", erzählt Ingrid Pfeiffer im Gespräch mit dem Anzeiger. "Auch die Beratung bei Fußproblemen war uns stets ein Hauptanliegen."

Die 85-jährige Seniorchefin hatte in der Neuen Bäue/Ecke Sonnenstraße das alteingesessene "Schuhhaus Pfeiffer" anno 1959 - also vor mehr als sechs Jahrzehnten - als Ableger des Stammsitzes in der Großen-Busecker Kaiserstraße zusammen mit ihrem Ehemann aufgemacht. 1988 starb ihr Gatte, im Jahr darauf übernahm Sohn Ingo als Orthopädie-Schuhmachermeister ein Geschäft für Orthopädie-Schuhtechnik in der Gießener Friedrichstraße, mit dem er vor zwei Jahrzehnten in die Diezstraße umsiedelte. 2016 übergab Ingrid Pfeiffer - mittlerweile in ihrem neunten Lebensjahrzehnt - die beiden Schuhgeschäfte in Großen-Buseck und Gießen an ihren Sohn.

Nun ist seit einigen Wochen die Gießener Filiale "Schuhhaus Pfeiffer" in der Neuen Bäue geschlossen und umgezogen. Kunden und Passanten können dies auf großen Plakaten in den Schaufenstern lesen. "Bitte besuchen Sie uns in Buseck, Kaiserstraße 26", heißt es darauf. Zu den Gründen der Schließung befragte der Anzeiger Inhaber Ingo Pfeiffer. Dass es an den Parkplatzengpässen bedingt durch verstärktes Anwohnerparken in der Sonnenstraße und am Brandplatz liege, sei "nur die halbe Wahrheit". Vielmehr habe er feststellen müssen, dass die Klientel bis vor acht, zehn Jahren überwiegend mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Geschäft gelangt sei. "Inzwischen kommen alle mit dem eigenen Fahrzeug." Und da greife die schlechte Parkplatzsituation.

ZUR INFO Die Wohnbau Gießen, Eigentümerin des Hauses Neue Bäue 1 mit diesem Gewerbeobjekt, bietet den 115 Quadratmeter großen Laden mit Lager und WC im Kellerbereich als "barrierefrei zugängig in einer sehr frequentierten Lage mit dem Wochenmarkt in unmittelbarer Nähe" an. Bei einer Bruttowarmmiete von rund 2650 Euro - netto kalt knapp 2300 Euro - kann "zusätzlich ein Pkw-Stellplatz im Hof" angemietet werden. Zwar wird eine gastronomische Einrichtung mit Küche von der Wohnbau ausgeschlossen. Jedoch vorstellbar sei die Nutzung als Büroräume, Laden, Praxis; eventuell auch als Café. (rsc)

Hier seien also zwei Dinge zusammengekommen. Wenn nämlich Menschen zudem mit Fußproblemen und somit eingeschränkter Gehfähigkeit größere Entfernungen zu Fuß nur mühsam zurücklegen könnten, dann suchten sie sich eine andere Einkaufsstätte.

"Viele meiner Kunden machten schon in den vergangenen Jahren einen Bogen um Gießen und fuhren gezielt unser Schuhgeschäft in Großen-Buseck an", betont der 58-jährige Inhaber. Hier gebe es im Gegensatz zu Gießen auch direkt vor dem Haus keinerlei Parkplatzprobleme. Das Stammhaus wurde in den letzten Jahren umgebaut und mit einer Filiale der "Pfeiffer Orthopädie-Schuhtechnik" erweitert. Dort können die Kunden nicht nur umfassend betraten werden: Bequemschuhe, Schuhe für lose Einlagen, Schuhe vor allem für Kunden mit Fußproblemen, Fachberatung, nicht nur das wird auch in Großen-Buseck angeboten. In der nach dem Umbau seit drei Jahren angeschlossenen orthopädischen Werkstatt werden auch Einlagen und orthopädische Maßschuhe gefertigt.

Werkstatt bleibt

Nicht von der Filialschließung in der Neuen Bäue betroffen ist die orthopädische Werkstatt in der Diezstraße. Zum einen, betont Ingo Pfeiffer, "sind das rechtliche gesehen zwei verschiedene Firmen". Zum anderen habe dieses Ladengeschäft mit keinerlei Parkplatzproblemen zu kämpfen. "Fünf Kurzzeitparkplätze und ein Behindertenparkplatz sind direkt vor dem Haus. Und hinten im Hof können drei Kundenfahrzeuge parken."

Ingo Pfeiffer stellt die sechste Generation des 1898 gegründeten "Schuhhaus Pfeiffer" dar, in dem schon immer Schuhmacherei und Schuhhandel betrieben wurde. Fünfmal wurde es bisher an männliche Erben übergeben. Und der nächste Erbe - die siebte Generation - steht auch bereits fest, wenngleich noch nicht in den Startlöchern zur Übernahme.

Der jetzt 26-jährige Christof Pfeiffer, in der Reihe der Nachfahren wiederum schon fast "familientraditionell" ein Mann, ist in die Fußstapfen seiner Vorfahren getreten, hat im letzten Jahr seine Meisterprüfung im Orthopädie-Schuhhandwerk bestanden und wird wohl irgendwann seinen Vater beerben. Zuvor steht allerdings in drei Jahren - anno 2023 - das 125-jährige Firmenjubiläum des 1898 gegründeten Schuhhauses an.