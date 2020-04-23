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Donnerstag, 23.04.2020 - 06:00
4 min

Schule und Corona - ein Experiment mit ungewissem Ausgang

Montag beginnt in Gießen für die ersten Schüler wieder der Unterricht in ihren Klassenräumen. Doch an einen Normalbetrieb ist nach Ansicht aller Beteiligter noch lange nicht zu denken.

Von Ingo Berghöfer
Der Pausenhof als Corona-Sicherheitszone? Das dürfte nur schwer umzusetzen sein. Symbolfoto: falonkoontz - stock.adobe.com

Der Pausenhof als Corona-Sicherheitszone? Das dürfte nur schwer umzusetzen sein. Symbolfoto: falonkoontz - stock.adobe.com

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