Schulen sind Großbaustellen in Gießen

Die Sanierung der Käthe-Kollwitz-Schule gehört zu den großen Schulbauprojekten der nächsten Jahre.

GIESSEN - Langeweile? Sicher nicht für die zuständige Dezernentin Astrid Eibelshäuser. Denn die Schulgebäude gehören seit Jahren zu den größten Baustellen in der Stadt - perspektivisch dürfte sich daran nichts ändern. Aktuell stehen die energetische Sanierung, Modernisierung und Erweiterung der Käthe-Kollwitz-Schule, ein Neubau für die Kleebachschule und eine Erweiterung von Klassenräumen für das Landgraf-Ludwigs-Gymnasium auf der Agenda. Am meisten zu tun ist dabei sicher an der Käthe-Kollwitz-Schule: "Die 1968 eingeweihte Grundschule entspricht heute nicht mehr den aktuellen energetischen und pädagogischen Ansprüchen sowie dem Bedarf einer ganztägig arbeitenden Schule", heißt es in der Beschlussvorlage für die Stadtverordneten. Sie entscheiden in der kommenden Woche über die Projekte.

"Im laufenden Betrieb"

Es ist keine kleine Aufgabe, die der Stadt an der Käthe-Kollwitz-Schule bevorsteht. Sie soll "einerseits energetisch saniert werden, andererseits ein neues pädagogisches sowie gestalterisches Gesamtkonzept mit einer neuen Eingangssituation als 'Herz der Schule' erhalten. Zusätzlich sollen die Jahrgänge in einzelnen Clustern untergebracht werden", führt das Hochbauamt in der Vorlage aus. Zudem stehen unter anderem die Konzipierung von Klassenräumen, einer Aula und einem Speiseraum an. "Die Bauausführung wird im laufenden Betrieb stattfinden, als Interimslösung sind in Teilbereichen Klassenraumcontainer sowie Sanitärcontainer vorgesehen." Für das Gesamtprojekt geht eine "vertiefte Kostenschätzung" derzeit von Kosten in einer Höhe von rund 21, 3 Millionen Euro brutto aus. Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet in ihrer Sitzung jedoch nur über den ersten Bauabschnitt. Er umfasst die Sanierung, Modernisierung und Erweiterung von drei Klassengebäuden. Dafür fallen rund 8,6 Millionen Euro brutto an, von denen voraussichtlich allerdings rund vier Millionen Euro aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP II) des Landes finanziert werden sollen.

Das zweite Projekt ist die Erweiterung von Klassenräumen am Landgraf-Ludwigs-Gymnasium. Denn die Zahl der Schüler wächst. Dem resultierenden Mangel soll ein mehrgeschossiger sogenannter Holzmodulbau mit acht Klassenräumen und einem PC-Raum Abhilfe schaffen. "In Holzmodulbauweise ist ein Mietmodell mit späterer Kaufoption möglich. Diese Bauweise trägt dem Nachhaltigkeitsaspekt Rechnung und weist eine sehr hohe Flexibilität im Hinblick auf Rückbau oder Versetzen des Baukörpers auf", erläutert das Hochbauamt in der Vorlage für die Stadtverordneten. Ab dem Haushaltsjahr 2023 rechnet die Stadt mit einer Mietbelastung von rund 324 000 Euro. 2022 könnten anteilige Kosten anfallen. "Die notwendigen Vorabkosten wie Voruntersuchungen und Fachplanungen, Erschließungen, Verlegen von Leitungen, Baumfällarbeiten, Erdbewegungen und das Herstellen der Hausanschlüsse et cetera sind aus den laufenden Haushaltsmitteln zu finanzieren. Die geschätzte Summe hierfür liegt bei circa 250 000 Euro im Haushaltsjahr 2021/22. Die geschätzte Kostensumme für Ausstattung und Außenanlagen liegt bei circa 130 000 Euro im Haushaltsjahr 2022", resümiert das Amt. Mögliche Förderungen würden untersucht.

Wachstum der Stadt

Das dritte Projekt ist ein Neubau für Klassenräume an der Kleebachschule in Allendort. Denn auch die "Kleebachschule hat einen erhöhten Raumbedarf. Entsprechend den Zahlen des Schulentwicklungsplans sowie im Hinblick auf die weitere Entwicklung der kommenden Jahre ist durch neu entstehende Baugebiete und das Wachstum der Stadt Gießen davon auszugehen, dass die Kleebachschule zumindest über längere Zeit zweizügig - das entspricht acht Klassen - aufgestellt sein wird", formulieren die Fachleute in der Magistratsvorlage. Zweizügig heißt: zwei Klassen pro Jahrgang - im Schuljahr 2020/21 ist das im ersten Jahrgang bereits so gewesen. Auch in Allendorf ist geplant, den "Raumbedarf durch das Errichten eines Schulgebäudes in Holzmodulbauweise zu decken." Das Hochbauamt rechnet in diesem Fall mit rund 144 000 Euro Miete jährlich ab 2023. Und es gibt ebenfalls Vorabkosten, die Voruntersuchungen, Planungen und Erschließungen umfassen. "Die geschätzte Summe hierfür liegt bei circa 130 000 Euro im Haushaltsjahr 2021/22. Die geschätzte Kostensumme für Ausstattung und Außenanlagen liegt bei circa 80 000 Euro im Haushaltsjahr 2022", ist in der Vorlage nachzulesen. Auch in diesem Fall würden mögliche Förderungen untersucht.