Schüler aus Gießen appellieren an Hessisches Kultusministerium

Wie viel Lernstoff ist beim Homeschooling hängengeblieben? Symbolfoto: dpa

Giessen (paz). Gießener Schüler haben sich mit einem Appell an das Hessische Kultusministerium gewandt. Sie fordern, Schüler und Lehrer in die Planungen für das nächste Schuljahr einzubeziehen. Die Initiative dazu geht von der Schülervertretung der Gesamtschule Gießen-Ost (GGO) aus, die sich mit dem Stadtschülerrat sowie einigen Stadtschulen zusammengetan hat. "Wir wünschen uns, dass die Planungen nicht so stark über unsere Köpfe hinweg getroffen werden", heißt es in dem offenen Brief, an dessen Formulierung zehn Tage lang gearbeitet worden sei. Und weiter: "Hört die Menschen an, die in der Schule sind, denn sie sind die Schule."

Vertreten würden damit "mehr als 17 000 Gießener Schülerinnen und Schüler, die ganz unterschiedliche Voraussetzungen haben, wie sie mit dieser Situation umgehen können und dennoch allesamt versuchen, das Beste daraus zu machen", erklärt der stellvertretende Stadtschulsprecher Paul-Henry Bartz. "Wir haben das Gefühl, dass wir nicht dazugehören, sondern bloß verwaltet werden."

Nebenfächer zu vernachlässigen und Fachstunden ohne Fachkraft zu halten, sei kein Konzept, sondern eine Notlösung, die von den Schülern bis zu den Sommerferien in dem Bewusstsein mitgetragen werde, "dass es alle mit einer Situation zu tun haben, die es so zuvor noch nie gegeben hat", ergänzt Stadtschulsprecher Stergios Svolos. "Jetzt aber ist es an der Zeit, für das neue Schuljahr eine Perspektive zu entwickeln, die über die Stellung eines notdürftigen Angebots hinausgehe."