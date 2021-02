Engagement global: Janina Brendel koordiniert das Projekt. Foto: Stadt Gießen

GIESSEN - Der Schüleraustausch zwischen Gießen und Windhoek/Namibia zu internationalen Nachhaltigkeitszielen geht in die nächste Runde: Knapp 20 Schülerinnen und Schüler der Ricarda-Huch- und der Ost-Schule - jeweils aus Geschichts-, Politik- und Erdkundekursen des aktuellen Abiturjahrgangs - sind gemeinsam mit drei Lehrkräften dabei. Mit 25 Jugendlichen verschiedener Schulen aus Windhoek/Namibia treffen sie sich bis zum Juni dieses Jahres regelmäßig digital. In fünf Kleingruppen arbeiten sie an unterschiedlichen Projekten rund um die "17 Ziele für nachhaltige Entwicklung" der Vereinten Nationen. Unterstützt und betreut werden die Jugendlichen hier von Mitarbeitenden der Stadtverwaltung, vom Weltladen Gießen, in Windhoek von der Namibia University for Science and Technologies sowie dem Namibia Institute for Democracy.

Janina Brendel vom städtischen Büro für Integration und Koordinatorin des Projektes: "Die Projekte beschäftigen sich mit mehreren der 17 Nachhaltigkeitssziele. Einen Schwerpunkt setzen die Jugendlichen auf die Themen Klimaschutz, Natur und Umwelt sowie Ernährung. Ich bin sehr beeindruckt davon, welche kreativen Fragestellungen und Formate die Jugendlichen finden."

So wollen sie beispielsweise mit Drohnenbildern Biodiversität dokumentieren, sich mit dem Insektensterben hier wie dort auseinandersetzen, einen gemeinsamen Instagram-Kanal erstellen oder sich zu den Themen Pflanztechniken und Schulgärten austauschen. Die Ergebnisse werden im Juni vorgestellt.

Austausch - egal in welcher Form - ist der Kerngedanke des Projektes, das durch Engagement Global gGmbH im Rahmen des Servicestelle Kommunen in der Einen Welt-Programms mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gefördert wird.

Stadträtin Astrid Eibelshäuser: "Das 17. Nachhaltigkeitsziel der UN lautet ,Partnerschaften zur Erreichung der Ziele'. Darum geht es uns: Wir wollen als Kommune international Verantwortung für das Thema Nachhaltigkeit übernehmen und gemeinsam mit dem globalen Süden einen Beitrag für nachhaltige Entwicklung leisten."

Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung sind politische Zielsetzungen der Vereinten Nationen. Sie sollen weltweit der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene dienen. Sie traten am 1. Januar 2016 mit einer Laufzeit von 15 Jahren (bis 2030) in Kraft. Zentrale Themen sind Frieden, Ernährungssicherheit und nachhaltige Landwirtschaft, Klimawandel und Umwelt, Wasser und Verbesserung der Hygiene, Energie, Bildung, Gesundheit, Armutsbekämpfung, Arbeit.