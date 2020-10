Schulklassen in Gießen in Quarantäne

Symbolgrafik: tma

GIESSEN - Nach Coronavirus-Infektionen befinden sich eine elfte Klasse der Liebigschule sowie zwei Fachklassen der Max-Weber-Schule in häuslicher Quarantäne. Das hat die Pressestelle des Landkreises am Freitag bekannt gegeben. Das Gesundheitsamt ermittelt derzeit die Infektionsketten. Die Benachrichtigung von Kontaktpersonen kann wegen der steigenden Zahlen allerdings länger dauern.

Bereits am Donnerstag wurde für 37 Kinder und sieben Betreuer der katholischen Kindertagesstätte St. Thomas Morus ebenfalls häusliche Quarantäne angeordnet, nachdem ein Kind positiv auf das Virus getestet worden war.

Nach einem bestätigten Corona-Fall an der Liebigschule befindet sich nun eine elfte Klasse im Distanzunterricht. Die Schulleitung schickte die betroffene Klasse vorsorglich nach Hause. An der Max-Weber-Schule, Berufsschule der Stadt Gießen, ordnete das Gesundheitsamt nach zwei bestätigten Fällen die Quarantäne für zwei Fachklassen an.

Die Eltern wurden und werden jeweils durch die Schulleitungen über das Vorgehen informiert.

Das Gesundheitsamt ermittelt aktuell den genauen Umfang des Kontakts an den beiden Schulen. Wegen der stark steigenden Fallzahlen und der hohen Arbeitsbelastung kann es derzeit andauern, bis relevante Kontaktpersonen benachrichtigt werden.

Weiterhin weist die Behörde darauf hin: Wer Symptome einer Erkältungs- beziehungsweise Atemwegserkrankung hat - beispielsweise trockener Husten, Fieber über 38 Grad, Abgeschlagenheit, Gliederschmerzen oder Schnupfen - sollte bitte zuhause bleiben und telefonisch mit einer Arztpraxis oder dem Ärztlichen Bereitschaftsdienst (Telefonnummer 116 117) Kontakt aufnehmen.