Schulpsychologin der ersten Stunde

Haunert-Imschweiler

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Psychologieoberrätin Petra Haunert-Imschweiler trat zum 1. Juli in den Ruhestand. Im Rahmen einer Feierstunde im Staatlichen Schulamt in Gießen würdigte Schulamtsleiter Norbert Kissel die Verdienste der Pensionärin, dankte ihr für die geleisteten Dienste in 40 Jahren schulpsychologischer Begleitung und Beratung und überreichte ihr die Urkunde für die Ruhestandsversetzung.

Petra Haunert-Imschweiler zählt zu den ersten Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, deren Ausbildung nicht als Zusatzfach Psychologie zur Lehrerausbildung erfolgte. 1981 begann sie als Diplompsychologin am Staatlichen Schulamt in Bad Hersfeld, drei Jahre später, im Jahr 1984, wechselte sie ans Staatliche Schulamt in Gießen, wo sie ihre berufliche Heimat fand. 1988 war Petra Haunert-Imschweiler zur Psychologierätin und 1991 zur Psychologieoberrätin ernannt worden. Es folgte 1999 die Approbation als Psychologische Psychotherapeutin. Foto: Staatliches Schulamt