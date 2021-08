Schulranzen aus Gießen auf dem Weg ins Flutgebiet

Auspacken, sortieren, bestücken, verpacken: Die Helfer hatten alle Hände voll zu tun. Fotos: GAiN

GIESSEN - Das in Gießen ansässige Mitmachhilfswerk Global Aid Network (GAiN) hat zusammen mit mehr als 50 freiwilligen Helfern an zwei Tagen Sachspenden für die Kinder der von der Flut betroffenen Familien vorbereitet. Am vergangenen Donnerstag wurden 577 Gymbags gefüllt, am Dienstag haben die Ehrenamtlichen zusätzlich 502 Schulranzen gepackt. Aufgrund der zahlreichen Unterstützung durch Menschen aus Gießen und Umgebung war alle Arbeit bereits am Vormittag erledigt.

Am Nachmittag ging die Sortieraktion weiter mit den Arbeiten, die die Freiwilligen auch sonst von Montag bis Freitag zur Vorbereitung der Hilfstransporte erledigen wie beispielsweise Sortieren von Spenderware, Überprüfen der Füllungen gespendeter Ranzen sowie dem Packen von Schulmäppchen. Sobald GAiN Nachricht von den Partnern aus dem Flutgebiet hat, gehen Ranzen und Gymbags dorthin auf die Reise.

GAiN schaut inzwischen auf zwei erfolgreiche Sortier- und Pack-Events zugunsten der Flutopfer zurück. Insgesamt waren mehr als 50 Freiwillige vergangene Woche und diesen Dienstag mit Herz und Hand im Einsatz und habe die Gymbags und nagelneue Ranzen mit Schulmaterial bestückt. In jeden Ranzen wurde ein Thalia-Gutschein im Wert von 30 Euro beigelegt. GAiN dankt herzlich Alexandra Herrmann von Thalia Gießen für die freundliche Unterstützung der Fluthilfen-Aktion und Fabian Lucas Ptok von der Fond of GmbH für die großzügige Spende der Ranzen, Rucksäcke und Sportbeutel. Steffi, Grundschullehrerin aus Weilburg, war bei der Aktion dabei und erklärt das Warum: "Ich wollte im Flutgebiet helfen, was aus zeitlichen und gesundheitlichen Gründen nicht möglich war. Deshalb war ich froh, über den Instagram-Eintrag des Hessischen Rundfunks, der auf die Sortieraktion verwiesen hat.

Das Ranzenpacken hat mir sehr gefallen. Die Arbeit war gut strukturiert, die Menschen freundlich. Für meine Schüler bin ich auf der Suche nach Projekten, die für Kinder leicht umsetzbar sind und bei denen sie gute Erfahrungen für ihr Leben machen können. Die Schulranzenaktion von GAiN könnte eins dieser Projekte sein." GAiN hat inzwischen ein jährliches Transportvolumen von mehr als 1500 Tonnen Hilfsgütern. Die humanitäre Hilfsorganisation leistet Katastrophenhilfe, langfristige Nothilfe und Hilfe zur Selbsthilfe und trägt dazu bei, dass die Ärmsten und Benachteiligten der Welt, die sich nicht selbst helfen können, eine neue Perspektive für ihr Leben und Hoffnung für ihre Zukunft gewinnen

Spendenkonto Global Aid Network (GAiN): Volksbank Mittelhessen, IBAN DE88 5139 0000 0051 5551 55, BIC: VBMHDE5F, Zweck: Fluthilfe