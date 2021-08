Schulstart in Gießen mit Präsenzunterricht

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen. Die Inzidenz steigt wieder. Gerade bei Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 20 Jahren ist sie laut Robert-Koch-Institut fast doppelt so hoch wie in der Gesamtbevölkerung. Dennoch lautet die Vorgabe der Landesregierung, "so viel und so lange wie möglich Unterricht in Präsenzform" anzubieten. Zum heutigen Schulstart hat das hessische Kultusministerium einige Veränderungen im Vergleich zu den Wochen vor den Sommerferien eingeführt. Die wichtigste: Die ersten beiden Schulwochen gelten als "Corona-Präventionswochen".

In dieser Zeit müssen sich alle Schüler und Schülerinnen, die noch nicht vollständig geimpft oder genesen sind, drei statt wie zuvor zwei Tests unterziehen. Die Ergebnisse werden in einem Schüler-Testheft vermerkt, das auch in der Freizeit 72 Stunden lang als Negativnachweis verwendet werden kann. Darüber hinaus sind in dieser Zeit in den Schulgebäuden Masken zu tragen. Das gilt auch für den Sitzplatz im Klassenraum. Der Anzeiger hat an Gießener Schulen nachgefragt, wie die neuen Regelungen umgesetzt werden.

Hygieneplan 8.0

"Wir starten wie vorgegeben im angepassten Regelbetrieb. Das bedeutet Präsenzunterricht im regulären Klassen- oder Kursverband, vollständige Abdeckung der Stundentafel, Einsatz aller Lehrkräfte im Unterricht und Wechsel der Lehrkräfte zwischen den Lerngruppen", erläutert Dirk Hölscher, Leiter der Liebigschule. Auch AGs würden, angepasst an den Hygieneplan 8.0 mit speziellen Regelungen in Sport und Musik stattfinden. "Ab diesem Schuljahr sind medizinische Masken zu tragen. Sollte mal eine Maske vergessen werden, wird diese von der Schule zur Verfügung gestellt", unterstreicht Hölscher. "Durch Elternspenden konnten über 1000 Masken finanziert werden." Auch 20 zusätzliche Luftreinigungsgeräte seien mithilfe von Stadt und Förderverein angeschafft worden.

"Die digitale Kommunikation wird ab dem ersten Schultag nur noch über IServ stattfinden", betont der Schulleiter. Sowohl Lehrer als auch Schüler würden nicht nur neue Passwörter, sondern auch Fortbildungen erhalten. Auch eine Online-Fortbildung für Eltern sei in Planung. "Der Kiosk ist wieder geöffnet und die Nachmittagsbetreuung findet ab Dienstag wie gewohnt mit Mittagsversorgung statt", freut er sich. Vor den Ferien habe die Zahl der Anmeldungen abgenommen. Wie es weitergehe, bleibe abzuwarten. Am 15. September soll es ein erstes, freiwilliges Impfangebot für die Schüler durch ein mobiles Impfteam geben. Die Zweitimpfung ist für den 6. Oktober vorgesehen.

"Wir machen im Prinzip weiter wie wir aufgehört haben, werden allerdings unser eigenes Testheft durch das hessische ersetzen", erklärt Stefan Tross, Leiter der Herderschule. Es werde ein normales Angebot in der Mensa mit Schwerpunkt auf Biolebensmittel geben und das Nachmittagsangebot fände wie gewohnt, ergänzt durch die Fördermaßnahmen von "Löwenstark", statt. Die Mehrzahl der Lehrkräfte sei geimpft.

Bereits in der letzten Ferienwoche hatte die Herderschule auch ein mobiles Impfteam zu Gast. Während der ersten Schulwochen sollen nach Auskunft des Schulleiters zwei weitere Termine stattfinden. "Ich hoffe, dass sich viele Kinder und Eltern für eine Impfung entscheiden." Bis Ende des Jahres hat Stefan Tross auch die Zusage für eine Glasfaseranbindung. Mit IServ habe man bereits vor der Krise gearbeitet. "Erst Ende vergangener Woche kam die Regelung hinzu, dass im Falle eines positiven Tests eine Checkliste auszufüllen ist, die an das Gesundheitsamt weitergeleitet wird. Hier werden präzise Fragen gestellt, beispielsweise wer die direkten Sitznachbarn des betroffenen Schülers sind, ob der Schüler am Sportunterricht teilgenommen hat und ob im Klassenraum ausreichend gelüftet wurde", berichtet Dr. Frank Reuber, Leiter der Gesamtschule Gießen-Ost. "Ziel soll sein, dass keine Klasse mehr komplett in Quarantäne geschickt wird."

Mehr Plätze im Freien

"Vor dem Unterrichtsbeginn fragen wir alle Schüler, ob eine Testung stattgefunden hat", erklärt er. "Sollte jemand verschlafen haben oder erst zur zweiten oder dritten Stunde Unterricht haben, ist ein Test jederzeit auch später möglich." Für den Schulhof seien vom Förderverein 15 weitere Sitzbänke und Tische angeschafft worden, damit mehr Unterricht im Freien stattfinden kann. Auch Mittagessen sei hier möglich. Geplant ist, das Sportangebot zu erhalten und auch alle AGs stattfinden zu lassen. "Das hängt natürlich von der Entwicklung der Inzidenz ab", unterstreicht Reuber. "Auf jeden Fall freuen wir uns auf den Präsenzunterricht, der immer noch die beste Lösung für alle darstellt."

"Wir werden im ersten Schulhalbjahr komplett im Klassenverband unterrichten", erklärt Susanne Hild, die gemeinsam mit Anja Kuhl, Katja Michel und Astrid Wolf-Wegner das neue Schulleitungsteam der Sophie-Scholl-Schule bildet. "Um auch Schülern mit Förderbedarf gerecht zu werden, sollen in jeder Klasse zwei Lehrkräfte eingesetzt werden." Hier erhält die Schule nach Auskunft von Hild sehr große Unterstützung durch ihren Träger, die Lebenshilfe. Das Essen werde in Schichten im Klassenverband eingenommen, die Salat- und Nudelbar habe geschlossen. Die ersten beiden Schulwochen seien Einführungswochen für die fünften und sechsten Klassen. "Diese Wochen stehen im Zeichen der Teamfindung, dem Methodentraining und Ausflügen." Die siebten bis neunten Klassen hätten ebenfalls eine Woche Einführung.

Auch in den Pausen könne eine Vermischung vermieden werden, da die Schule über drei Schulhöfe verfüge. "Im ersten Halbjahr werden die AGs ausfallen, damit die Klassen sich nicht mischen", unterstreicht sie. Damit habe man bereits im letzten Halbjahr gute Erfahrungen gemacht. "Aufgrund der Pandemie stellen wir den Infektionsschutz über unser pädagogisches Konzept", betont sie.