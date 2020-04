Schulstart in Gießen nach Corona-Pause: Abstandhalten ist oft gar nicht so einfach

Distanz wahren: Im Unterricht funktioniert es noch, Abstand zu halten - in den Pausen und auf dem Weg zum Bus nicht ganz so gut. Symbolfoto: dpa

GiessenDie Corona-Zwangspause dauert nun schon mehrere Wochen an: Das bringt es mit sich, dass sich auch Gießens Schülerinnen und Schüler freuen, endlich wieder den Unterricht besuchen zu können. Vorerst sind das zwar nur die neunten und zehnten Abschlussklassen, die demnächst ihre Prüfungen absolvieren müssen, sowie die Zwölfer an Gymnasien, die 2021 mit dem Abi dran sind. Doch deren Stimmung scheint den Umständen entsprechend gut zu sein. "Wir sehen der teilweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebs recht positiv entgegen und gehen erwartungsvoll in die kommenden Wochen", teilt der Stadtschülerrat auf Anfrage des Anzeigers mit. Das hänge auch damit zusammen, dass das "Homeschooling" vielfach als "stressig empfunden" werde. Der erste Tag verlief wohl überwiegend unaufgeregt. Im Behördendeutsch des Staatlichen Schulamtes heißt das dann, es habe "keine Meldung von besonderen Problemlagen gegeben". Eine Erkenntnis indes hat sich fast überall gezeigt: Genug Abstand zueinander zu wahren, ist oft gar nicht so einfach. Nach so vielen Tagen des Getrenntseins und eines gesteigerten Kommunikationsbedürfnisses mag das nicht unbedingt verwundern.

Von Normalität kann im Moment wahrlich noch keine Rede sein. Schließlich ist nur ein kleiner Teil der insgesamt 17 000 Gießener Schüler zum Präsenzunterricht zurückgekehrt. Und dafür gelten wiederum strenge Hygienevorschriften mit Kontaktreduzierungen: durch weiter auseinandergestellte Tische, maximal 15 Schüler pro Raum, aufgeteilte Klassen, den Verzicht auf Partner- und Gruppenarbeit, gestaffelte Pausen und begrenzte Wochenstunden. "Der Stundenplan beschränkt sich nur auf das Nötigste", sagt Emilia Michler, Schulsprecherin der Brüder-Grimm-Schule. Das werde von allen befürwortet. Der stellvertretende Stadtschulsprecher Paul-Henry Bartz attestiert, dass viel dafür getan worden sei, "die Sicherheit der Schüler zu gewährleisten". Bedenken würden trotzdem nicht verschwinden, ob alles reibungslos funktioniert, "sich jeder an die Regeln hält und alle gesund bleiben", ergänzt Yeresan Yoganathan, Schulsprecher der Aliceschule.

Die Sorgen sind gewiss umso begründeter, je mehr junge Leute beaufsichtigt werden müssen. An der Gesamtschule Gießen-Ost (GGO) sind die Lehrerinnen und Lehrer angesichts von gut 370 Schülern aus drei Jahrgangsstufen besonders gefordert. Und obwohl zum Beispiel ein "Einbahnstraßensystem" eingerichtet worden ist, "mussten wir immer wieder eingreifen und an die Vernunft appellieren", damit sich die Jugendlichen nicht zu sehr annähern, schildert Direktor Dr. Frank Reuber. Es sei jedenfalls "kein schönes Gefühl und führt zu ständiger Unruhe, wenn man seine Kollegen und Schüler gerne schützen möchte, aber nicht weiß, ob das jederzeit gelingt".

"Zu glauben, dass sich alle Schüler ganz diszipliniert verhalten, ist falsch", bestätigt der Leiter der "Lio", Dirk Hölscher. Zumindest in den Pausen ("Im Unterricht klappt das") sei es schwierig, deren Bewegungsdrang einzuschränken - "und das sind ja schon die Älteren". Im Vergleich zur GGO ist das Gymnasium in der Bismarckstraße immerhin in der komfortablen Situation, an drei Tagen lediglich 50 Pennäler aus der Q2-Phase betreuen zu müssen. Das geschieht in den Leistungskursen respektive den Fächern Mathe und Deutsch, in denen nach Wiederholung des Stoffs aus dem "Homeschooling" sogar Klausuren geschrieben werden sollen. Alles andere werde weiterhin digital behandelt. Wie Frank Reuber bewertet es Dirk Hölscher positiv, dass sich die meisten Schüler selbst einen Mundschutz organisiert hätten.

Von einem "Spannungsfeld" spricht Peer Güßfeld. Denn was aktuell mit weniger Schülern noch zu bewältigen sei, könne räumlich und personell vielleicht schon nicht mehr gelöst werden, sobald alle Jahrgänge wieder vor Ort unterrichtet werden, vermutet der Leiter der "Ricarda". An der Kooperativen Gesamtschule sind für knapp unter 100 Schüler aus dem Haupt- und Realschulzweig sowie weitere 130 Schüler aus der gymnasialen Oberstufe seit Montag die "Corona-Ferien" beendet, wenngleich sie nicht jeden Tag erscheinen müssen. Darüber hinaus sind sie in verschiedenen Gebäuden untergebracht.

"Erstaunt, wie gut alles geklappt hat", zeigt sich Annette Greilich. "Alle sind sehr bemüht, die Vorgaben zu beherzigen", bilanziert sie den Auftakt an der Wirtschaftsschule am Oswaldsgarten. Alle, das sind in diesem Fall knapp 350 Schüler aus dem Beruflichen Gymnasium, der Höheren Berufsfachschule und den Intensivklassen für Geflüchtete und Seiteneinsteiger. Während Erstere durchaus in der Lage seien, eigenverantwortlich zu lernen, seien andere Schüler stärker auf Unterstützung und regelmäßige Rückmeldungen angewiesen. Nicht zuletzt, weil nicht jeder zu Hause vernünftige digitale Voraussetzungen habe.

In deutlich kleineren Dimensionen und "relativ unspektakulär" läuft der Unterricht in der Alexander-von-Humboldt-Schule ab. "Das ist natürlich ein riesiger Vorteil", berichtet Markus Koschuch, Leiter der einzigen Gießener Mittelstufenschule, in der 37 Jugendliche in vier Gruppen für ihren Haupt- oder Realschulabschluss gewappnet werden. "Ich begrüße das sehr, weil eine Schule ohne Schüler keinen Spaß macht, insbesondere aber die Abschlussklassen die Zeit der Prüfungsvorbereitung brauchen und erst mal wieder richtig ankommen müssen", so Koschuch.

Viel "pädagogische Arbeit" ist auch an der Helmut-von-Bracken-Schule mit ihren Schwerpunkten "Sprachheilförderung" sowie "Emotionale und soziale Entwicklung" gefragt. Dort lege man generell großen Wert auf eine intensive individuelle Betreuung, betont Rektorin Sabine Wießner-MüllerDie Schülerzahl ist mit gegenwärtig zehn Neuntklässlern freilich überschaubar. "Und alle sind sehr motiviert und haben begriffen, dass es um etwas sehr Existenzielles geht." Froh ist die Schulleiterin zudem, dass keine Mundschutzpflicht im Unterricht existiert. Denn gerade unter sprachheilpädagogischen Gesichtspunkten seien die Mimik und eine ungehinderte Aussprache für den Lernprozess sehr wichtig.

Apropos Mundschutz: Das Staatliche Schulamt hat die Schulen am Wochenende noch mit Masken ausgestattet - allerdings nur in geringem Umfang, wie der kommissarische Leiter Burkhard Schuldt erklärt. Diese sollen aber offenbar auch gar nicht an alle verteilt werden. Vielmehr handele es sich um einen "Notfallpool für bestimmte Situationen". Etwa, wenn ein Kind plötzlich Krankheitssymptome aufweise oder sein Exemplar verloren habe und ansonsten nicht den Bus für den Nachhauseweg nutzen könne.