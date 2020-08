1 min

Schuppen und Auto bei Feuer in Gießen-Wieseck abgebrannt

In Wieseck ist zwischen Steinerne Brücke und Ermelgasse in der Nacht zu Freitag ein Schuppen in Flammen aufgegangen - samt eines darin untergestellten Fahrzeuges. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.