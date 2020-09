"Schutzräume" in Gießen für "Ratten der Lüfte"

Schutzraum für Tauben: In diesem Schlag werden die Tiere von Ehrenamtlichen versorgt. Foto: Paparone

Giessen (ap). Sie gelten gemeinhin als "Ratten der Lüfte", Stadtbewohner verbarrikadieren ihre Häuser mit Draht und Stacheln an Fenstern und Dächern gegen die ungeliebten Mitbewohner. Nirgends sind sie gerne gesehen und doch allgegenwärtig: Tauben.

Den Aktionstag #RespektTaube des Deutschen Tierschutzbundes am 18. September nehmen die Wohnbau GmbH und der Tierschutzverein Gießen zum Anlass, ein gemeinsames Projekt vorzustellen.

Um die unkontrollierte Vermehrung der Stadttauben tierschutzgerecht einzudämmen, ermöglicht nunmehr seit mehr als sechs Jahren die Gießener Wohnbaugesellschaft dem Tierschutzverein ein Projekt, in dem Stadttauben ein Zuhause geboten wird. Ähnlich vergleichbaren Projekten in Frankfurt werden sie in dem zur Verfügung gestellten Raum gefüttert und können dort nisten - allerdings werden zwecks Geburtenkontrolle die Gelege gegen Gipseier ausgetauscht, was nach und nach zu einer Reduzierung des Tierbestands führt.

Ehrenamtliche Mitarbeiter sorgen für penible Sauberkeit in dem Schlag, um Krankheitserreger zu minimieren, und kranke Tiere werden ärztlich versorgt. Ebenso finden regelmäßig Zählungen statt, um eine Entwicklung des Projekts zu dokumentieren.

Keine Wildtiere

Doch woher kommen sie eigentlich, die grauen Stadtvögel? Anders als viele glauben, ist die Taube kein Wildtier, sondern wurde gezielt vom Menschen domestiziert. Zu einer Zeit ohne Autos, Internet oder Großstädte hatten die Tauben nämlich eine äußerst wichtige Aufgabe. Bereits vor 5000 Jahren begann ihre Geschichte mit den Menschen im Mittleren Osten, wo die Tauben dazu genutzt wurden, Nachrichten möglichst schnell in weiter entfernte Orte zu übermitteln. Noch im Mittelalter waren Brieftauben weit verbreitet, jedoch mit zunehmendem Fortschritt wurden sie immer bedeutungsloser für den Menschen. Die nun arbeitslos gewordenen Vögel suchten, anders als die meisten Wildvögel, Schutz auf den Straßen und an den Häusern. Die Furcht vor dem Menschen war ihnen gezielt weggezüchtet worden und einen Platz in der Nahrungskette der Natur hatten sie nicht mehr.

So blieb den "verlorenen" Tauben nur eine Möglichkeit zum Überleben: die Reste der Menschen aufzupicken. Doch mit der Zeit wurden es zu viele. Freute es die Menschen anfangs noch, ein gutes, billiges Täubchen für den Mittagstisch zu fangen und zu braten, waren sie mit der Zeit immer mehr als Krankheitsüberträger gefürchtet.

Niemand wollte, dass die einst so geschätzten Tiere ausgerechnet vor dem eigenen Fenster oder gar auf dem Balkon nisten. Doch der Mensch hat die Taube zu dem Tier gemacht, welches es heute ist: "Die Verantwortung dafür nicht übernehmen zu wollen und die Tauben bestenfalls sich selbst zu überlassen, ist nicht fair. Ohne die Nähe der Stadt und die abfallenden Futterreste der Menschen können diese Vögel heute nicht mehr überleben", so Astrid Paparone, Vorsitzende des Tierschutzvereins Gießen.

Einige Menschen züchten auch heute noch Tauben, um mit ihnen auf Wettflügen Preise zu gewinnen oder Brautpaaren den schönsten Tag ihres Lebens mit einem unvergesslichen Aufstieg der weißen Symboltiere zu versüßen. "Leider wissen die wenigsten Brautpaare, dass genau diese weißen Tauben über einen viel schlechteren Orientierungssinn verfügen als die meisten ihrer grauen Artgenossen, und nicht mehr nach Hause in ihren Schlag finden. Sie irren ausgehungert und geschwächt durch die Gegend, werden all zu oft Opfer von Greifvögeln oder anderen Raubtieren", weist Paparone auf die Kehrseite des Brauchs hin.

Auch im Tierheim befinden sich Tauben, die den Weg nicht nach Hause gefunden haben. Für die Züchter ist der Wert eines einzelnen Tieres so gering, dass sie die Vögel nicht abholen, sondern dem Tierheim übereignen. So sitzen sie denn dort und warten darauf, dass sich jemand ihrer erbarmt und ihnen ein neues Zuhause bietet. Dabei sind Tauben äußerst liebenswürdige Geschöpfe: Sie sind in erster Linie natürlich bekannt für ihren bemerkenswerten Orientierungssinn, merken sich aber auch, welche Menschen nett zu ihnen waren und gehen tatsächlich lebenslange Partnerschaften ein - nicht umsonst sind sie weltweit bekannt als Symbol der Treue und des Friedens.

Liebenswürdig und treu

Wer das bestehende Projekt durch seine Mitarbeit unterstützen oder ein ähnliches Projekt initiieren möchte, dem steht das Tierheim Gießen für weitere Informationen zur Verfügung. Einzelheiten und Kontaktaufnahme unter www.tsv-giessen.de