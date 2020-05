Schutzschilder gegen Corona aus 3D-Drucker

Jonathan Meister holt Faceshields und Zubehör bei Kollegin Claudia Zimmerschied zuhause ab - natürlich mit gebotenem Abstand. Foto: Mark Zimmerschied

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/GIESSEN (red). StudiumPlus der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) beteiligte sich an der Herstellung sogenannter Faceshields, die das Gesicht vor einer Übertragung des Coronavirus schützen sollen, am 3D-Drucker in besonderer Weise - und zwar im Homeoffice. Initiiert wurde das Projekt von der Werner-von-Siemens-Schule in Wetzlar, dort unter anderem von Mathematiklehrer Gunnar Veith. Er ist Teilnehmer des Runden Tisches der Partnerschulen des Dualen Studienprogramms von THM und CompetenceCenter Duale Hochschulstudien - StudiumPlus e.V. und war mit der Bitte um Unterstützung an die Verantwortlichen auf der Spilburg herangetreten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Als vorbeugende Maßnahme arbeiten auch bei StudiumPlus viele Teammitglieder vorübergehend im Homeoffice, so wie Claudia Zimmerschied von der Abteilung Planung und Technik. Zwei 3D-Drucker wurden kurzerhand mit allem Drum und Dran zu ihr nach Hause gefahren und liefen wochenlang quasi rund um die Uhr. Rund 60 Halterungen für Faceshields konnte Jonathan Meister nun bei seiner Kollegin abholen und an die Koordinatoren bei der Werner-von-Siemens-Schule übergeben. Sogar ganze 800 fertige Faceshields gingen dank des Einsatzes aller Projektunterstützer an Arztpraxen, Diakonie und DRK.