Schwanenteich in Gießen bereitet weiter Probleme

Während die Wasseroberfläche in der Mitte des Schwanenteiches frei und klar erscheint, sind die Uferbereiche mit zahllosen dünnen Stängeln und Algen bedeckt.

GIESSEN - Es waren stattliche Exemplare an Hechten und Karpfen, die tot auf dem Schwanenteich trieben und Passanten erschreckten. Nachdem sie entfernt worden waren, sind in den vergangenen Tagen zumindest keine weiteren Kadaver bemerkt worden. Die Stadt führt den Tod der Fische allein auf den zeitweise zu niedrigen Sauerstoff-Gehalt in dem Gewässer zurück. Das hätten Messungen bestätigt. Inzwischen sei wieder genügend Sauerstoff vorhanden.

Ausgeschlossen wird vonseiten der Stadt derweil, dass das Sterben etwas mit dem Abmähen einer Wasserpest-Spezies durch einen vier Meter breiten Unterwasser-Mähbalken eines Amphibienfahrzeuges zu tun habe. Das Mähwerk sei so eingestellt gewesen, dass der Bewuchs "lediglich in der oberen Hälfte abgetrennt" worden sei, erläutert Stadtsprecherin Claudia Boje. Von einem Entfernen bis zur Teichsohle - wie bei einer Wiese - könne allein aus Gründen einer möglichen Mobilisierung von Sohlsubstrat nicht die Rede sein. "Der Betrieb des Fahrzeugs im Wasser bewirkt neben den Motorgeräuschen Schwingungen, die Fische veranlasst, fluchtartig den betroffenen Bereich zu verlassen. Bei den aufgefundenen und abgefischten toten Fischen konnten deswegen auch keinerlei Schäden am Körper festgestellt werden, die auf eine mechanische Einwirkung zurückzuführen wären."

Zuletzt waren die Ränder des Schwanenteiches mit vielen dünnen Stängelresten und Algen bedeckt. Dies betrifft auch den östlichen Teil des Neuen Teiches. Diese Überbleibsel sollten möglichst zeitnah beseitigt werden.

Nährstoffe entziehen

Unterdessen widerspricht Boje der Feststellung des Wassersanierungsexperten Friedrich Schunke, wonach Schmieralgen die Teichoberfläche überwuchern würden. "Genau genommen handelt es sich in diesem Jahr neben der schmalblättrigen Wasserpest um ein Vorkommen von fädigen Grünalgen (Chlorobionta), jedoch nicht um Schmieralgen, die früher als Blaualgen bezeichnet wurden."

Im nordhessischen Bad Karlshafen, wo das Hafenbecken ebenfalls von Algenbewuchs befallen war, hat man Schilf und Rohrkolben gepflanzt, die dem Wasser Phosphat und Stickstoff entziehen, sodass diese Nährstoffe den Algen zum Wachstum fehlen. Außerdem wirken diese Sumpfpflanzen wie Kläranlagen. Eine solche biologisch wirkende Pflanzung wurde schon 2020 am Albacher Hof - zwischen Albach und Lich - praktiziert, um die Abwässer der Gebäudeanlage nicht kostenaufwendig an eine Kläranlage anschließen zu müssen. Und was hält die Stadt Gießen von solchen Maßnahmen wie in Bad Karlshafen? "Die Recherche hinsichtlich der Begegnung der eutrophen (nährstoffreichen, Anm. d. Red.) Zustände der Gewässer in Bad Karlshafen legt den Versuch nahe, sich bezüglich der Lebensraumqualität des Schwanenteiches und seinen bisherigen Belastungen erneut mit den Inhalten des 2012 vorgelegten 'Pilotprojekts Bitterling' zu beschäftigen", sagt Claudia Boje. Und erinnert daran, dass dieses Projekt vorgesehen habe, "den Wasserkörper teils in der Höhe zu reduzieren - vom Nordufer bis zur ersten Insel - und diesen Bereich mit einer Unterwasserpflanzung zu versehen". Damit, so heißt es weiter, "wäre auch angesichts des möglichen Wasserdargebots für eine Zuführung aus der Wieseck und dem Grad der Verdunstung über die Oberfläche gesorgt - vorausgesetzt der Damm zwischen Teich und Wieseck wird im gleichen Zuge saniert und eine Entschärfung für die Wasserversorgung ermöglicht"

Biologische Filtration

Gleichermaßen sollte an beiden Längsufern eine Anlage von wechselfeuchten Zonen teils mit Hochstauden erfolgen, deren Aufgabe es wäre, neben der biologischen Filtration des nährstoffreichen zugeführten Wassers auch vielfältige Bruthabitate zu etablieren. Der damaligen Bürgerinitiative habe jedoch "die fachliche Notwendigkeit der Dammsanierung mit der Konsequenz der Beseitigung des Bewuchses nicht verständlich gemacht werden können". Die Sanierung blieb deshalb aus. Heute stelle sich vor dem Hintergrund der Dürresommer und der Folgen des Klimawandels die Situation verändert dar und müsse neu beraten werden. Stadträtin Gerda Weigel-Greilich hat bereits angekündigt, in der nächsten Bauausschusssitzung nach der Sommerpause ausführlich darüber zu berichten.