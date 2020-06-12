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Freitag, 12.06.2020 - 07:00
5 min

Schwerpunkt bei Unfällen: Wie gefährlich ist's auf dem Fahrrad in Gießen?

Das Stadtgebiet von Gießen bildet den Schwerpunkt bei Verkehrsunfällen mit Radfahrern, "besorgniserregend" sind die Zahlen aus Sicht des ADFC aber nicht. Wie gefährlich ist es also, hier auf zwei Rädern unterwegs zu sein?

Von Benjamin Lemper
Kreuzung mit Konfliktpotenzial: Da Radler beim Queren der Rodheimer Straße lange warten müssten, fahren sie oft auf der falschen Seite. Foto: Friese

Kreuzung mit Konfliktpotenzial: Da Radler beim Queren der Rodheimer Straße lange warten müssten, fahren sie oft auf der falschen Seite. Foto: Friese

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Kreuzung mit Konfliktpotenzial: Da Radler beim Queren der Rodheimer Straße lange warten müssten, fahren sie oft auf der falschen Seite. Foto: Friese

Kreuzung mit Konfliktpotenzial: Da Radler beim Queren der Rodheimer Straße lange warten müssten, fahren sie oft auf der falschen Seite. Foto: Friese

Tempo 30 oder eine Spur nur für Radfahrer auf dem Anlagenring? Willensbekundungen und Vorschläge gibt es dazu, aber keinen politischen Konsens. Foto: Friese

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