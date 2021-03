Schwesterklinik in Gießen angekommen

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Die Agaplesion Pneumologische Klinik Waldhof Elgershausen ist an seinem Standort, dem Agaplesion Evangelische Krankenhaus Mittelhessen in Gießen angekommen. Neben dem größeren Spektrum an medizinischen Fachdisziplinen und modernerer Medizintechnik bringt der Umzug auch kürzere Wege für Patienten, die von mehreren Fachrichtungen behandelt werden müssen, wie das Krankenhaus mitteilt.

„Der Anspruch auf eine Patienten-zentrierte und hochqualitative Medizin bleibt gleich, doch die Qualität der medizinischen Versorgung wird durch die Zusammenlegung der Kliniken weiter steigen. Für Mitarbeitende ergeben sich interessante Weiterbildungsmöglichkeiten und erkenntnisreiche Einblicke in neue Fachbereiche“, heißt es in dem Schreiben weiter. Mehr als 100 Mitarbeitende haben den Umzug der Klinik unterstützt. „Wir sind stolz auf unsere Mitarbeitenden, ohne die wir den Kraftakt des Klinikumzugs nicht geschafft hätten,“ so Verwaltungsleiterin Carina Plitsch. Die Verlegung wurde mit Unterstützung der Johanniter Unfallhilfe und des Deutschen Roten Kreuzes durchgeführt. Alle Patienten sind wohl behalten angekommen. Die Mitarbeitenden haben ihre neuen Stationen und Büros bezogen und beginnen diese Woche mit dem Klinikbetrieb am neuen Standort.

„Wir sind allen Helfern dankbar, die dieses Projekt erfolgreich zum Abschluss gebracht haben!“ so Sebastian Polag, Geschäftsführer der Kliniken.