"Schwieriges Übergangsjahr" für Universität Gießen

Die Gewächshäuser im Botanischen Garten links und rechts heißen künftig Adolph-Hansen- und Ernst-Küster-Haus. Im Hintergrund Victoriahaus (Mitte) und Palmenhaus.

GIESSEN - Auf Besucher müssen die größtenteils völlig neu gebauten Gewächshäuser im Botanischen Garten leider Lockdown-bedingt noch ein Weilchen warten. Doch dafür dürfen sich zwei von ihnen nun mit einem neuen Namen schmücken. So heißt das parallel zur Senckenbergstraße errichtete Warmhaus künftig Ernst-Küster-Haus, während das im 90-Grad-Winkel dazu stehende Bestandsgewächshaus den Namen Adolph-Hansen-Haus erhält. Beidem stimmten die Mitglieder des Senats der Justus-Liebig-Universität (JLU) in ihrer Online-Sitzung am Mittwoch einstimmig zu. Prof. Karl-Adolph Hansen, Gartendirektor von 1891 bis 1920, und Prof. Ernst Küster, der dasselbe Amt von 1920 bis 1951 innehatte, gehörten "zu den herausragenden Botanikern unserer Universität", begründete Prof. Volker Wissemann, wissenschaftlicher Leiter des bereits 1609 angelegten Universitätsgartens, die Auswahl der Namen. Während dieser Tagesordnungspunkt schnell abgehandelt war, gab es rund um den JLU-Budgetplan 2021 doch einige Diskussionen, was sich auch im Abstimmungsergebnis mit acht Ja- und zwei Nein-Stimmen sowie fünf Enthaltungen niederschlug.

Bereits bei der Einführung des Themas hatte Prof. Joybrato Mukherjee, Präsident der JLU, betont, dass sich die Universität finanziell gesehen - und natürlich auch durch die Corona-Pandemie - in einem "schwierigen, herausfordernden Übergangsjahr" befindet. Denn während das Land Hessen bereits dieses Jahr die Hochschulen nach dem neuen Hochschulpakt 2021-2025 budgetiert, behält die JLU intern für 2021 das bisherige Budgetierungsmodell mit einigen Anpassungen bei. Das neue Modell ist dann ab 2022 geplant. Gegenwärtig muss die Universität mit einem Finanzierungssaldo von minus 1,9 Millionen Euro leben. Dieser Betrag hätte aber auch wesentlich höher ausfallen können, machte Kanzlerin Susanne Kraus deutlich. Er sei nur deshalb niedriger, "weil wir in den vergangenen Jahren wie geplant Rücklagen gebildet haben". Diesbezüglich "stehen wir gut da", zog sie ein Zwischenfazit. Die noch verfügbaren Rücklagen würden allerdings für die Strategiefähigkeit und Risikovorsorge benötigt. Daher müsse für 2021 ein ausgeglichener Haushalt aufgestellt werden.

Um das auch beim Budgetplan zu erreichen, ist es erforderlich, eine Bewirtschaftungssperre von 15 Prozent der Sachbudgets vorzusehen, heißt es unter dem Punkt "Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen". Von dieser Sperre jedoch nicht betroffen sind neben Strategiefähigkeit und Risikovorsorge die zugesagten Eigenanteile für Förderprojekte, die Infrastrukturbudgets wie auch das Hochschulrechenzentrum (HRZ), das unter anderem für die IT-Sicherheit sorgt. Ein Thema, das seit der verheerenden Cyberattacke auf die JLU im Dezember 2019 eine fast schon existenzielle Bedeutung gewonnen hat. Zudem spielt das HRZ auch bei der Umsetzung des hessischen Digitalpakts für Hochschulen eine wichtige Rolle. In diesem Zusammenhang konnte Prof. Michael Lierz, Vizepräsident für wissenschaftliche Infrastruktur, berichten, dass die JLU mit ihren Anträgen auf Fördermittel zum Ausbau der Digitalisierung erfolgreich war.

Der Hochschulpakt bringt auch der Gießener Universität eine bessere Einnahmesituation. Bis einschließlich 2025 gibt es jährlich eine vierprozentige Steigerung beim sogenannten Sockelbudget. Die aber erhält jede Hochschule nur, wenn die mit dem Land vereinbarte Leistungszahl der Studierenden nicht unterschritten wird, was zu einer Budgetreduzierung im Folgejahr führen würde. Nach aktuellem Stand beträgt das Gesamtbudget der JLU für dieses Jahr 446,6 Millionen Euro. Nach Abzug aller zweckgebundenen Mittel verbleiben dem Präsidium noch 243,2 Millionen, um sie unter anderem an die Fachbereiche zu verteilen. Susanne Kraus warnte davor, dass sich "vier Prozent mehr zwar viel anhört", die Gesamtfinanzsituation der JLU aber dennoch "angespannt" bleibt. Um aus dem strukturellen Defizit herauszukommen, "bedarf es noch zwei, drei Jahre großer Disziplin", konnte auch Joybrato Mukherjee keine Entwarnung geben.

Angesichts der finanziellen Herausforderungen dürften die Senatsmitglieder gerne von Prof. Peter Kämpfer vernommen haben, dass die eingewonnenen Drittmittel in 2020 gegenüber 2019 um knapp zehn Millionen Euro gesteigert werden konnten. Laut dem Vizepräsidenten für Forschung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses zeige die erste Zusammenstellung eine Gesamtsumme von 84,9 Millionen Euro. Die Aufschlüsselung auf die einzelnen Fachbereiche liegt zwar noch nicht vor, doch schon jetzt könne man von einer "sehr erfreulichen" Entwicklung sprechen, ergänzte Kämpfer.

Auch vonseiten der Studierenden gibt es gute Nachrichten, was deren Bewertung der Krisenarbeit der JLU in den weiterhin "maximal digitalen" Semestern betrifft. Wie die Vizepräsidentin für Studium und Lehre, Prof. Verena Dolle, ausführte, haben knapp 7000 an einer Onlineumfrage teilnehmende Studierende - was etwa einem Viertel aller Immatrikulierten entspricht - der Universität und ihren Lehrenden gute bis sehr gute Noten gegeben. Das jedenfalls zeige die erste vorläufige Auswertung. So manchem der zuhause an den Bildschirmen sitzenden Hochschullehrer schien bei dieser Neuigkeit ein Lächeln übers Gesicht zu huschen. Auch im Ausland hat die JLU offenbar nicht an Anziehungskraft auf junge Leute verloren. So haben sich laut Mukherjee 575 internationale Studierende für die digitalen Lehrangebote im Sommersemester eingeschrieben. "Das ist eine gigantisch gute Zahl", freute sich der Unipräsident.