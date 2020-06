Schwimmbäder in Gießen öffnen wieder

Bereit für Schwimmer: Das Freibad Ringallee öffnet am 4. Juli. Archivfoto: Mosel

GIESSEN (olz). Weitere Lockerungen in der Corona-Krise stehen an. Denn ab Anfang Juli öffnen die Stadtwerke Gießen sukzessive Bäder für die Öffentlichkeit. "Wir haben natürlich Hygienekonzepte und werden die Besucher personifizieren", sagte Vorstand Matthias Funk im Rahmen der SWG-Bilanzpressekonferenz am Mittwoch. Unternehmenssprecherin Ina Weller stellte zudem weitere Informationen zu den Öffnungen in den nächsten Tagen in Aussicht.

Eingeschränkter Einlass

Klar ist aber schon jetzt, dass das Freibad in der Ringallee am 4. Juli wieder öffnen wird. Dort haben die Stadtwerke bekanntermaßen große Flächen. "Ab 6. Juli steht das Hallenbad West auch wieder für die Öffentlichkeit zur Verfügung", berichtete Funk. Das Hallenbad in Pohlheim ist ebenfalls ab 6. Juli offen, das Hallenbad in der Ringallee ab 15. Juli. Die Kunden müssten allerdings ein hohes Maß an Disziplin und Verständnis aufbringen, etwa bei eingeschränktem Einlass. Zudem werde man ein elektronisches Ticketsystem einführen. Die Stadtteilbäder öffnen dagegen vorerst nicht. "Wir könnten dort höchstens 30 Personen einlassen", erklärte Weller. Zudem stehe aktuell nicht ausreichend Personal zur Verfügung. "Wir fahren in den Bädern auf Sicht", resümierte SWG-Aufsichtsratsvorsitzende Astrid Eibelshäuser den Umstand, dass man die Entwicklung in den offenen Schwimmbädern unter Corona-Aspekten genau beobachten werde.

Hinweise der Staatskanzlei

Grundsätzlich öffnen können die Schwimmbäder in Hessen seit dem 15. Juni. In einer Pressemitteilung verweist die Staatskanzlei darauf, dass Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten sind. Anlagenbezogene Infektionsschutz- und Zugangskonzepte müssen vorliegen. Warteschlangen an den Eingängen sollen vermieden werden. Einzelumkleiden, Spinde und Schließfächer können die Besucher nutzen, wenn die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts eingehalten werden. In Sammelumkleiden darf sich auf fünf Quadratmetern eine Person aufhalten.