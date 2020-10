Schwimmkurse für Babys

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Nach längerer Corona-Pause bietet die Evangelische Familien-Bildungsstätte wieder Babyschwimmkurse unter Einhaltung der Hygieneregeln an. Wenn Babys bereits früh spielerisch und mit Spaß an das Element Wasser gewöhnt werden, lernen sie später in der Regel auch früh und angstfrei Schwimmen. Die Bewegung im Wasser fördert die motorische Entwicklung sowie die Eltern-Kind-Beziehung.

Beginn am 22. Oktober

Die neuen Kurse für Babys von drei bis zwölf Monaten beginnen ab Donnerstag, den 22. Oktober und finden in einem angemieteten Schwimmbad unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ein Infoabend dazu findet am Montag, den 19. Oktober in den Räumen der Familien-Bildungsstätte statt. Infos und Anmeldung unter 0641/966120, info@fbs-gi.de und www.fbs-gi.de.