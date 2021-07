Schwimmkurse für Kinder in Gießen

Jetzt teilen:

GIESSEN - Schon vor Corona war die Nachfrage nach Plätzen in einem Anfängerschwimmkurs für Kinder bei der DLRG-Kreisgruppe Gießen groß. Und jetzt ist der Bedarf noch ungleich größer, wie die Rettungsschwimmer mitteilen. Monatelang waren die Schwimmbäder geschlossen und an Schwimmunterricht war nicht zu denken. Seit einem Monat kann die DLRG Gießen - unter Corona-Auflagen, wie einer Testpflicht für Teilnehmer und Ausbilder und einer reduzierten Gruppengröße - endlich wieder Anfängerschwimmkurse anbieten. Und so laufen aktuell vier Kurse mit insgesamt 20 Kindern. Die Planung und Durchführung dieser Kurse sind dabei mit sehr viel rein ehrenamtlicher Arbeit verbunden. Den vielen guten Trainern ist dabei ein großes Lob für ihre Arbeit auszusprechen, wird betont.

Dieser Tage wurden nun 51 neue Plätze in sieben Kursen, darunter vier Ferienkurse, online ausgeschrieben. Innerhalb von zwei Tagen waren alle Plätze weg. Ein Kurs war bereits innerhalb von drei Minuten ausgebucht, absoluter Rekord. Und auf der Mailingliste der Interessenten, die über neue Kinderanfängerschwimmkurse informiert werden möchten, stehen noch zahlreiche Namen. Daher rechnet Stefanie Neumann, Technische Leiterin Ausbildung der DLRG Gießen, auch damit, dass der extrem hohe Bedarf an Plätzen in Kinderschwimmkursen längere Zeit anhalten wird. Man sei zwar sehr froh, dass man aktuell mehr Wasserzeiten von den Stadtwerke Gießen erhalten habe und damit mehr Kurse anbieten könne. Aber dies kompensiere kaum mehr, wie das die maximale Teilnehmerzahl pro Kurs wegen Corona nur noch halb so groß ist wie vorher.

Um jedem Kind eine Grundausbildung zu ermöglichen, wie es auch im Koalitionsvertrag der neuen Stadtregierung steht, sind daher von allen in der Schwimmausbildung tätigen Vereinen und Institutionen über längere Zeit große Anstrengungen nötig.