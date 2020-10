Schwul, lesbisch, queer: „Regenbogentour“ in Gießen

1983 fanden in Gießen Demonstrationen anlässlich der „Schwul-lesbischen Woche“ statt. (Foto: G. Schlatter)

GIESSEN - GIESSEN. An Orten wie dem Kirchenplatz, dem Oswaldsgarten oder der Evangelischen Studierendengemeinde kommen viele Gießener regelmäßig vorbei – die wenigsten wissen vermutlich, dass dies zentrale Schauplätze der schwulen, lesbischen und queeren Bewegung in Gießen sind. Im Rahmen der Sonderausstellung „Feuer und Flamme für diese Stadt. Das bewegte Gießen in den 80er Jahren“ fand nun der Stadtrundgang „Que(e)r durch Gießen. Eine Regenbogentour“ in Kooperation des Oberhessischen Museums mit dem LSBT*IQ-Netzwerk Mittelhessen sowie dem Queer-feministischen Frauenreferat im Asta der Justus-Liebig-Universität Gießen statt.

Ursprünglich auf eine anderthalbstündige Tour angesetzt, berichtete Referent Holger Kleinert zu Beginn des Rundgangs, dass man derart viel Material gefunden habe, dass man längst einen zweiten Teil angesetzt habe. Er wurde unterstützt von Martin Klenner, der als „Flirty Flamingo“ im knallpinken Outfit inzwischen ein Maskottchen der queeren Szene in Gießen ist.

Bei den zahlreichen Stationen der knapp zweistündigen Tour streiften die beiden Referenten viele Kapitel LSBT*IQ-Geschichte in Gießen und Mittelhessen – darunter waren auch dunklere Episoden, wie direkt am Start vor dem Oberhessischen Museum. Dort wurden 1994 erstmals Gedenksteine in den Boden eingelassen, die Namen von Personen zeigen, die an den Folgen einer HIV-Infektion verstorben sind. Oftmals sind nur Vornamen zu sehen, da AIDS und HIV bis heute stigmatisiert würden, so Holger Kleinert.

Der benachbarte Kirchenplatz war nicht nur sehr häufig Endpunkt vieler der seit 2012 stattfindenden CSD-Mittelhessen-Paraden, sondern auch bereits in den 80ern Schauplatz von Demos zur „Schwul-Lesbischen Woche“. Martin Klenner zeigte nicht nur Bilder dieser ersten Demo, sondern berichtete auch über die Geschichte des Christopher Street Day, der seine Anfänge im New Yorker Stonewall-Aufstand Ende der 1960er hat, der vor allem von trans Personen und People of Color getragen wurde.

Etwa im Treppenbereich der heutigen Bahnhaltestelle befand sich zuvor ein Toilettenhäuschen, das als Treffpunkt für Schwule diente und in dem 1971 ein „bestialischer Mord“ an einem Mann stattfand. Holger Kleinert machte deutlich, dass die Nachkriegszeit in der BRD lange vom „Naziparagrafen“ 175 geprägt war, welcher sexuelle Handlungen unter Männern unter Strafe stellte und erst 1994 abgeschafft wurde. Als schwuler Mann lebte man in steter Angst vor Entdeckung, da dies zum Verlust von Job oder sozialem Umfeld führen könnte. Das Bedürfnis nach sexuellen Kontakten führte häufig an Orte, an denen man Gewalttaten schutzlos ausgeliefert war.

Wo in der Schanzenstraße momentan gebaut wird, befand sich zuvor jahrzehntelang der Kultclub „Haarlem“, der unter anderem die sehr beliebte „Gay and Friends“-Party beherbergte. Solche Partys seien früher ein Schutzraum gewesen, inzwischen würden sich die Kontakte innerhalb der Szene vor allem im Internet ergeben, bedauert Martin Klenner, dass viele ehemals gut frequentierte Treffpunkte wie auch die benachbarten „Tatort“ oder „Pfälzer Hof“, von dem ein Zuhörer berichtete, nicht mehr existierten. Partys seien außerdem ein niedrigschwelliger Zugang zu Aufklärungsarbeit gewesen, ergänzte Kleinert. An der Ecke Seltersweg/Löwengasse gebe es seit 2012 Aktionen anlässlich des Internationalen Tags gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie, der ehemalige Infoladen in einem besetzten Haus an der Ecke Bleichstraße/Südanlage habe queeren Gruppen Raum geboten, beispielsweise für Ausstellungen oder ein schwules Kino.

In den Räumen der Evangelischen Studierendengemeinde bildete sich 1971 mit der „Gruppe H“ eine weit über die Grenzen Gießens bekannte Initiative; die Kirche stand für deren Beherbergung damals in der Kritik. Holger Kleinert berichtete in der Henselstraße auch von sexistischen Einstellungen und frauenfeindlichen Äußerungen von schwulen Männern – Frauengruppen seien „erst mal getrennte Wege“ gegangen.

Über die Anfänge des SV Regenbogen bei den „Gay Games“ in Amsterdam 1998 konnte spontan Gründungsmitglied Andrea gegenüber der Sporthalle der Liebigschule berichten, wo der Verein trainiert. Er verstehe sich nicht nur als Sport- sondern auch geselliger Verein, in dem sich queere Menschen vernetzen können. Zum gleichen Zweck haben die Stabsstelle Antidiskriminierung des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration und das LSBTI*Q-Netzwerk Mittelhessen eine Homepage entwickelt, die Sonntagabend online ging. Kleinert berichtete, dass dort hessenweit Initiativen und Veranstaltungen zu finden seien. Der Berliner Platz diene nicht nur als Aufstellungsort zum CSD, auch werde dort die Mahnwache zum „Transgender Day of Remembrance“ abgehalten, erläuterte Martin Klenner, dass inzwischen nicht nur Homosexuelle, sondern beispielsweise auch transgender Personen aktivistisch tätig seien und dafür auch ausgezeichnet würden.

Am letzten Tourpunkt vor der Aidshilfe berichtete Holger Kleinert von der Bedeutung deren Aufklärungsarbeit für die LSBT*IQ-Szene und dass man sich vor allem auch um Menschen mit mehrfacher Marginalisierung einsetze, verdeutlichte er den Bedarf an sogenannten „safe houses“ für queere geflüchtete Menschen.

Der zweite Teil der „Regenbogentour“ ist für den 5. November angesetzt und wird sich vornehmlich mit dem Gebiet rund um Bahnhof und Liebigstraße befassen.

Die Homepage zum LSBTI*Q-Netzwerk ist unter https://lsbtiq-hessen.de auffindbar, wer dabei sein möchte, kann eine Nachricht an anmeldung@lsbtiq-hessen.de senden.