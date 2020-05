"Seebrücke Gießen": Situation Geflüchteter "desaströs"

"Genug Platz für alle Geflüchteten" attestierten die Demonstranten. Foto: Schäfer

GIESSEN (rsc). "Lasst die Menschen rein! - Wir haben Platz" - Diese Forderung sowie die nach Solidarität und Humanität hingen an einem Fahrrad am Kugelbrunnen. Dorthin hatte die Seebrücke Gießen zu einer Kundgebung am Samstagmittag aufgerufen.

"Wir gehen heute mal wieder auf die Straße, weil die Situation flüchtender Menschen sich nicht nur nicht bessert, sondern immer desaströser wird", rief Vera Bonica den Demonstranten zu. Durch die schrecklichen Zustände in den Lagern auf dem Balkan, insbesondere in Serbien, Bosnien-Herzegowina und Griechenland, finde einerseits eine Entmenschlichung statt. Zum anderen ertränken nach wie vor Menschen im Mittelmeer auf ihrer Flucht nach Europa. Im Monat März seien dort 200 Tote registriert worden.

Nur wenige Schiffe hätten auslaufen können, um Menschenleben zu retten, empörte sich die Rednerin. "Was ist los mit den europäischen Regierungen? Was mit einem großen Teil der europäischen Bevölkerung?", fragte sie. Habe sich Europa nicht irgendwann einmal den europäischen Menschenrechten verpflichtet? "Das alles ist Makulatur", stelle sie fest. "Europa verkommt", so ihre Behauptung.

Bonica appellierte, dagegen anzugehen, den Mund aufzumachen, Flagge zu zeigen. "Dafür sind wir heute hier."

Dass Gießen - endlich - seit Februar im Bündnis "Sichere Häfen" sei, nannte sie ein gutes Zeichen. Allerdings reiche dies nicht. "Ich vermisse die klaren und öffentlichen Stimmen der Stadtpolitiker und -politikerinnen, vor allem unserer Oberbürgermeisterin", beklagte die Sprecherin.

Am "heutigen Europatag" - 9. Mai - fordere sie ein Such- und Rettungsprogramm auf dem Mittelmeer, sichere Orte für Gerettete, die Finanzierung der "sogenannten" libyschen Küstenwache zu stoppen, private Seenotrettung nicht zu kriminalisieren, alle Lager auf dem Balkan sofort zu evakuieren sowie generell "menschenwürdige, sichere Unterkunft für alle Menschen in Europa."

Nach der Kundgebung liefen die Demonstrantinnen - es waren fast nur Frauen, auch die "Omas gegen Rechts" waren mit von der Partie mehrfach den Seltersweg auf- und ab. "Lasst sie nicht allein!", Menschen sterbenlassen ist Totschlag" oder auch "Moria - Die Schande Europas" war auf den zahlreichen Schildern und Plakaten zu lesen.