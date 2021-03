Sehnsucht nach dem Mensa-Menü in Gießen

Leckerschmecker: Junge Leute präsentieren ihre "Warme Mahlzeit to go", die auch ein Student der JLU unbedingt wieder genießen möchte. Symbolbild: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Für viele Studierende ist die Mensa nicht nur ein Ort der Nahrungsaufnahme, sondern meist auch ein Ort der Begegnung und des Austauschs inmitten des universitären Alltags. Die Pandemie sorgt jedoch dafür, dass auch Gießens Studierendenkantinen momentan geschlossen bleiben müssen. Seit dem zweiten harten Lockdown Mitte Dezember ist weder der Vor-Ort-Verzehr noch die Mitnahme von Speisen aus den Mensen möglich. Für Nils-Christian Seip, Jurastudent an der Justus-Liebig-Universität (JLU), ist das Grund genug, eine offene Petition zu starten. Er fordert, dass die Mensen wieder Essen zum Mitnehmen anbieten sollen, wie es bereits vor dem zweiten Lockdown der Fall war.

"Ob Pandemie oder nicht, lernen müssen wir trotzdem, und die meisten tun das nun mal in der Bibliothek", erläutert Seip im Gespräch mit dem Anzeiger. Da liege es nahe, sich etwas aus der Mensa zu holen, allein schon aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Das ist jedoch für ihn und seine Kommilitonen aufgrund der Schließung nicht möglich, obwohl es im vergangenen Jahr problemlos ging. "2020 hatte man ab Mai ,Mensa to go', samt Kontrollen am Eingang und Hygienekonzept. Warum sollte das nicht auch jetzt funktionieren?", fragt Seip. Dank eines Einbahnstraßensystems, viel Abstand zwischen den Tischen und klarer Umsetzung sei es im Sommer sogar möglich gewesen, mit bis zu zehn Leuten zusammen zu sitzen. Auf seine Anfragen habe das Studentenwerk nur mit einer, seiner Ansicht nach, "allgemeinen Antwort" reagiert, was den 23-Jährigen zunehmend verärgerte. "Es passiert einfach nichts. Die Mensa ist wie im Dornröschenschlaf. Man lehnt sich entspannt zurück und verweist auf den Lockdown", kritisiert Seip.

"Dornröschenschlaf"

In Kassel und Marburg seien beispielsweise die Mensen geöffnet und das Angebot zum Mitnehmen funktioniere hervorragend. Der Jurastudent ist überzeugt davon, dass sich durch das Mensa-Menü auch ein positiver Lernerfolg einstelle, da eine warme Mahlzeit motivationsfördernd wirke. Seip hat sich mit seiner Petition bereits an die Fachschaften gewandt und diese machen fleißig Werbung in den sozialen Medien. Er selbst ist von der Haltung des Studentenwerkes enttäuscht. "Es heißt immer, dass nichts in diesem Semester zum Nachteil der Studierenden sein soll. Die Schließung der Mensa ist definitiv zu unserem Nachteil", so der angehende Jurist.

Das Studentenwerk Gießen wiederum verweist auf die aktuelle pandemische Lage und die Unverantwortlichkeit der Öffnung. "Als wir beim ersten Lockdown im Frühjahr 2020 als eines der ersten Studentenwerke in Deutschland ein ,To Go-Angebot' geschaffen haben, bestand dafür eine nur sehr geringe Nachfrage", schildert Pressesprecherin Eva Mohr. Zudem könne die Bekämpfung der Pandemie nur gemeinsam gelingen. Deshalb habe man sich dazu entschlossen, die Mensen weiterhin geschlossen zu halten. "So bitter die Schließung der Mensen auch ist, auch für uns - die Gesundheit von Studierenden ist in unseren Augen das höchste Gut", heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme.

Daher und aufgrund der eindringlichen Bitte, dass die Studierenden explizit nicht am Campus verweilen sollen, habe man sich dazu entschlossen, die Mensen weiterhin nicht zu öffnen. Darüber hinaus betont Eva Mohr, dass sich die Mitarbeiter der Mensen ohnehin momentan in Kurzarbeit befänden. Eine Situation wie in Kassel und Marburg sei zudem nicht vergleichbar, da Bewegungen auf dem Campus aktuell nicht gewünscht sind und man die Mensen an den Universitäten zudem gezielt ansteuern müsste. "Die Öffnung für ,To-Go-Angebote' kommt für uns aus den genannten Gründen aktuell nicht infrage", so die Pressesprecherin.

"Speisepläne vorbereitet"

Sobald sich an den Grundbedingungen etwas ändere und die Studierendenrestaurants wieder öffnen können, würde das unverzüglich geschehen. Man brenne darauf, das Gastronomieangebot an den Unis wieder zu ermöglichen. "Die Speisepläne sind schon vorbereitet, erforderliche Bestellungen können kurzfristig ausgelöst werden", heißt es von Seiten des Studentenwerks. Aufgeben möchte Seip trotz des Widerstands dennoch nicht: "Gefühlt jedes Restaurant bietet momentan ,Essen to go' an. Dann sollten das auch die Universitäten und Studentenwerke hinkriegen."