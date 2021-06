"Sehr positives Jahresergebnis" der Wohnbau Gießen

Nächstes Großprojekt der Wohnbau in der Weserstraße 26 bis 32: Wohnungen und soziale Einrichtungen entstehen. Archivfoto: Friese

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die städtische Wohnbau hat das Geschäftsjahr 2020 mit einem Überschuss von 9,3 Millionen Euro abgeschlossen. Nun das Aber: Die Einnahmen hat das Unternehmen nicht gesteigert. "Wir hatten im vergangenen Jahr Sonder- und Einmaleffekte", erklärt Geschäftsführerin Dorothee Haberland. Dennoch: "Die Wohnbau ist ein gesundes Unternehmen, das für seine Zukunftsaufgaben gewappnet ist", sagt Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz. Die nächsten drei Bauprojekte, die die Gesellschaft bis 2025 stemmen will, umfassen insgesamt 185 Wohneinheiten und ein Kostenvolumen von mehr als 46 Millionen Euro.

"Auf moderatem Niveau"

"Das ist ein sehr positives Jahresergebnis. Vor zwei Jahren waren wir noch negativ", bewertet Haberland die Zahlen für 2020. Zwar seien die Mieten im vergangenen Jahr um 2,3 Prozent gestiegen, bewegten sich mit durchschnittlich 5,77 Euro pro Quadratmeter - auch im hessischen Vergleich - aber noch auf einem moderaten Niveau. Ohnehin sei keine Einnahmensteigerung für das gute Jahresergebnis verantwortlich, macht die Geschäftsführerin deutlich.

Als einen Faktor des guten Ergebnisses nennt Alexander Windorf 2020 nicht durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen. "Wir sind mit den Handwerkern nicht in die Wohnungen gekommen", erläutert der Abteilungsleiter Rechnungswesen. Diese zwei Millionen Euro, die zunächst nicht abgerufen wurden und positiv in die Bilanz eingegangen sind, sind aber weiterhin für die Instandhaltungen vorgesehen. Darüber hinaus gebe es im Geschäftsbericht Bilanzierungseffekte. So tauchten etwa KfW-Zuschüsse für Maßnahmen auf, die bereits vor zwei Jahren durchgeführt worden seien. "Weitere 700 000 Euro stammen aus einer aufgelösten Rückstellung, da wir einen langjährigen Rechtsstreit gewonnen haben", macht Windorf deutlich. "Immobilienunternehmen denken sehr langfristig und haben einen großen Anteil an Fremdkapital", berichtet der Abteilungsleiter. Positiv sei in diesem Zusammenhang, dass es der Wohnbau gelungen sei, die Eigenkapitalquote zu steigern. "Wir können den Banken gute Zahlen vorlegen, um frisches Geld zu bekommen", verdeutlicht Windorf. Es sei ihr wichtig, dass der Jahresüberschuss nicht mit der Liquidität des Unternehmens gleichzusetzen sei, ergänzt Haberland. Neben Eigenkapitalquote und Liquidität sei das Jahresergebnis ohnehin nur ein Faktor für die Bewertung der wirtschaftlichen Situation der Wohnbau.

Von den Neubauvorhaben des Unternehmens stünden die meisten noch aus, erinnert die Geschäftsführerin. Daneben habe man mit der energetischen Sanierung aber auch weitere Aufgaben: "Rund 50 Prozent unseres Gebäudebestandes sind noch gar nicht saniert", hebt Haberland hervor. Das Unternehmen müsse sich gut aufstellen, um seine Aufgaben auch tatsächlich zu meistern. Es habe deshalb die "Agenda 2023" ins Leben gerufen, die eine Vielzahl interner organisatorischer und IT-Projekte bündelt.

Kosten senken

Haberland nennt Beispiele: "Wir wollen eine Instandhaltungsstrategie entwickeln und eröffnen im Herbst unser Kundenzentrum. Insgesamt stellen wir das Unternehmen so auf, dass es fit für die Aufgaben ist, die es bewältigen soll." Zu diesem Zweck müssten vor allem die Kosten gesenkt werden, da die Mieten im bisherigen bezahlbaren Rahmen bleiben sollten, resümiert Haberland. Zudem gelte es, effizienter zu werden.

Angesprochen auf die Frage, warum von den für die vergangene Wahlperiode angekündigten 400 Sozialwohnungen bislang nur ein kleiner Teil gebaut wurde, entgegnet Grabe-Bolz, dass "diese Wohnungen bislang nur mit der Wohnbau assoziiert werden." Gefragt seien aber auch andere Unternehmen. "Sehr viel Hoffnung haben wir jetzt durch die neuen Baugebiete mit den Sozialquoten." Nichtsdestotrotz habe man gedacht, dass sich die Wohnungen schneller errichten ließen. Als Beispiel nennt die OB die Philosophenhöhe: "Der Kauf und die Verhandlungen mit der BIMA haben sich wesentlich länger hingezogen. Eigentlich habe ich angenommen, dass die Wohnungen längst in der Umsetzung wären. Aber diese Verzögerung war so nicht einzuschätzen." Mit Blick auf das Ziel von 400 Wohnungen in fünf Jahren meint die Sozialdemokratin heute, dass "wir wahrscheinlich wirklich zu ehrgeizig waren." Die Zahl stamme aus dem Wohnraumversorgungskonzept.