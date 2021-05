"Sein Schaffen brachte Innovation"

Im Schiffenberger Weg in Gießen, dem Sitz der Volksbank Mittelhessen, wurde zur Verabschiedung von Rolf Witzezek (3.v.li.) ein Plakat gestaltet. Foto: Voba

GIESSEN - Mit Beginn des Monats Mai hat für Rolf Witezek ein neuer Lebensabschnitt begonnen: Nach 46 erfolgreichen Berufsjahren wechselt der langjährige Vorstand der Volksbank Mittelhessen in den Ruhestand. Aufsichtsrat und Vorstand nutzten die letzte gemeinsame Vertreterversammlung der Volksbank Mittelhessen, um den gebürtigen Steinbacher mit den besten Wünschen zu verabschieden und einen Blick auf seinen Lebenslauf zu werfen.

Nach seinem Abitur an der Liebig-Schule Gießen startete Witezek 1975 seine Karriere mit der Ausbildung zum Bankkaufmann bei der damaligen Handels- und Gewerbebank Gießen, dem Vorgängerinstitut der Volksbank Mittelhessen. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Berufsausbildung fand er schnell den Einstieg in den Kreditbereich. Dieser sollte zeitlebens seine berufliche Heimat bleiben. Bereits 1987 erhielt Witezek ein eigenes Kreditreferat mit der Beratung von Firmen- und Privatkunden. 1990 wurde er zum Leiter der Abteilung Marktfolge Kredit ernannt, bevor er ein Jahr später die Leitung des Bereiches "Gewerbliche Großkunden" übernahm. 1992 wurde er zum Abteilungsdirektor befördert, 1994 erlangte er Prokura. Ab 1995 verantwortete Witezek den Bereich "Zentraler Kreditservice". Seit 1996 ist er Direktor. Die Berufung in den Vorstand der damaligen Volksbank Gießen folgte 1998. In der Volksbank Mittelhessen war Rolf Witezek zuletzt für die Bereiche Corporate- und Private Banking sowie die Firmenkundenberatung verantwortlich. "Niemand hat das Firmenkundengeschäft der Volksbank Mittelhessen so sehr geprägt wie Rolf Witezek. Kein anderer ist so exzellent in der mittelhessischen Wirtschaft vernetzt. Unter seiner Führung hat sich die Bank zum wichtigsten Finanzier des regionalen Mittelstandes entwickelt. Ganze Industrieparks und Stadtteile sind unter seiner Verantwortung entstanden", resümiert Vorstandssprecher Dr. Peter Hanker in einer Pressemitteilung. Unzählige Unternehmerinnen und Unternehmer profitierten von der außerordentlichen Branchenkompetenz und betriebswirtschaftlichen Expertise des Bankers. "Der enge Kontakt zu seinen Kundinnen und Kunden war ihm eine Herzensangelegenheit. Rolf Witezek setzte sich mit großer Leidenschaft für die Unternehmen ein, auch als Vorstand des Arbeitskreises der Wirtschaft für Kommunal- und Wirtschaftsfragen in Marburg oder in den Gremien der IHK Nordhessen."

Dank seines großen fachlichen Verständnisses und unermüdlichen Engagements als Vorstand sind bleibende Werte entstanden. Sein Schaffen brachte Innovation und Prosperität für Mittelhessen. So hat Rolf Witezek die Gründung und das Wachstum der IMAXX begleitet. Heute ist die IMAXX der Marktführer in Mittelhessen, wenn es um Immobilien geht. Seit mehr als 20 Jahren engagiert sich Witezek im Beirat der TransMIT Gesellschaft für Technologietransfer mbH und ist zudem Vorstand des Fördervereins des Gießener Mathematikums. Nach einem erfüllten Berufsleben freut sich Rolf Witezek auf private Projekte. Der Volksbank, ihren Mitgliedern und Kunden bleibt er eng verbunden.