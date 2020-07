Seit 110 Jahren gibt es in Gießen den Friseursalon Gath

Die vierte Generation steht bereits ebenfalls im Laden: Harald und Jeanette Gath sowie die beiden Söhne Christopher und Anthony (von links). Foto: Schultz

Giessen (red). Als Friseurmeister Otto Gath 1910 seinen Herren- und Damensalon in der Bahnhofstraße Gießen eröffnete, konnten seine Kunden noch mit der Straßenbahn zum Termin kommen. Das ist lange her und die Straßenbahn ist längst Geschichte. Der Salon Gath ist aber immer noch in der Bahnhofstraße zuhause und feiert in diesem Jahr 110-jähriges Jubiläum.

In all den Jahren blieb der Betrieb immer in der Familie. Umso mehr freut es die jetzigen Inhaber, Jeanette und Harald Gath, dass mit ihren Söhnen Anthony und Christopher jetzt auch die vierte Generation im Laden steht. "Seit 110 Jahren steckt unsere Familie ihr Herzblut in den Salon und das ist sicherlich Teil unseres Erfolgsrezeptes, denn der Salon ist für uns wie ein zweites Zuhause. Viele Kundinnen und Kunden empfinden den Friseurtermin bei uns daher auch wie einen Besuch bei guten Freunden", so Harald Gath.

Dem Ehepaar, das den Salon 1977 in dritter Generation übernahm, war es aber auch immer wichtig, Verantwortung für Kunden, Mitarbeiter und die Umwelt zu übernehmen. Schon vor 35 Jahren entschieden sie sich daher als einer der ersten Friseure in Deutschland zu einer Zusammenarbeit mit der Marke Aveda. Das Ziel: Mit möglichst wenig Chemie auszukommen, wenn es um Pflege- oder Färbeprodukte geht. Seitdem wird mit Produkten gearbeitet, die hauptsächlich aus pflanzlichen Inhaltsstoffen bestehen und die wesentlich besser für Haut, Haare und letztlich auch für die Umwelt sind.

Dieses Verständnis von Nachhaltigkeit zeichnet den Salon aber auch im Umgang mit seinen heute insgesamt zehn Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus. Die Aus- und Weiterbildung liegt dem Chef am Herzen. Gath, der nach seiner Meisterprüfung einmal im Monat nach London flog, um sich eine damals ganz neue Haarschneidetechnik beizubringen, weiß, wie wichtig Weiterentwicklung in seiner Branche ist. "Wir wollen selbst immer besser werden, unser Wissen und Können aber auch weitergeben." Etliche ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Laufe der Jahre die Meisterprüfung machten und eigene Betriebe gründeten, sind der Beweis, dass auch das gut funktioniert.

An diesem Erfolgsrezept wird sich auch in Zukunft nichts ändern, sodass der Salon auch weiterhin Anlaufstelle für alle ist, die eine professionelle Beratung, innovative Handwerkskunst, die ganzheitliche Palette an Services, nachhaltige Produkte und persönliche Betreuung schätzen. "Ein großes Dankeschön geht an unser Team und natürlich alle unsere Kundinnen und Kunden, ohne die wir nicht feiern könnten und die uns teils seit 50 Jahren die Treue halten. Wir freuen uns auf die nächste Jahre," so Gath.